Почему саммит БРИКС стал бесполезным для России – ожидать ли важных решений

На саммите БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и РФ), который стартовал в ЮАР 22 августа, прибывший вместо президента России Путина (тот боится ареста после выдачи соответствующего ордера Международным уголовным трибуналом) министр иностранных дел Лавров устроил странные танцы, а виртуальный Путин – представление иного рода. В видеообращении к участникам БРИКС бункерный диктатор, говоривший странным голосом, снова рекламировал российское зерно, которое якобы способно заменить украинское на мировых рынках. И жаловался, что в зерновом соглашении, сорванном Россией, якобы не выполнялись некие обязательства сторон перед ней. Какие ожидания от этого саммита? Можно ли считать, что он уже стал провалом для РФ, где в свое время и зародился БРИКС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит БРИКС. Фото: из открытых источников

Встреча БРИКС – скорее текучка, нежели нечто переломное в международных экономических и политических отношениях

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников призывает не преувеличивать значение форума БРИКС.

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"Да, есть такая организация. Да, в нее входят крупные государства. Но это – скорее некое обособленное формирование. С точки зрения Китая – БРИКС должен стать конкурентом "Большой семерки". С точки зрения реалий – это далеко не такое влиятельное объединение как G-7 и вряд ли станет таковым в обозримом будущем", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что во время нынешнего форума в ЮАР китайский и российский лидеры хотели бы укрепить свою роль, создать некую единую расчетную валюту (в пику доллару и евро), повысить статус БРИКС.

"Но каких-либо подвижек в этом направлении пока не просматривается. Так что эта встреча – скорее текучка, нежели нечто переломное в международных экономических и политических отношениях, – считает Алексей Плотников. – Для России это ни провальный, ни прорывной саммит. Скорее – никакой. РФ не достигла своих основных целей. Не протащила единую расчетную валюту, не протащила повышение своего влияния, не протащила некий аналог зерновой сделки. И в этом смысле встреча в ЮАР точно не стала для Кремля выходом из того сложного положения, в которое он загнал Россию".

С каждым днем войны страна-агрессор погружается во всё большую изоляцию

Политический консультант Сергей Быков акцентирует, что когда-то Путин думал превратить БРИКС в определенный антизападный блок, а теперь он даже не едет на саммит этой организации.

Но это не самая большая проблема для Путина, – считает эксперт. – Гораздо важнее, что все участники БРИКС, подчеркиваю – ВСЕ, кроме России, приняли участие в недавних консультациях по миру в Украине, которые проводились в Саудовской Аравии ". "Дело в том, что саммит проходит в Южно-Африканской Республике, ратифицировавшей Римский Устав и обязанной арестовать главу Кремля по ордеру Международного уголовного суда

"Это говорит о том, что Россия ни экономически, ни политически, ни военно не может определять политику БРИКС, – поясняет Сергей Быков. – С каждым днем войны страна-агрессор погружается во всё большую изоляцию. Даже те государства, которые когда-то прислушивались к российским интересам, теперь используют РФ для реализации интересов собственных".

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