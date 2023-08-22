СМИ узнали какие надежды с саммитом БРИКС связывают Си Цзиньпин и Путин

В Йоханнесбурге стартует ежегодный саммит БРИКС. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин рассчитывают использовать переговоры для того, чтобы улучшить свой международный имидж. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, глава Китая Си Цзиньпин прибыл сегодня на трехдневный саммит на фоне больших проблемам, назревающих внутри страны: замедление экономики, кризис на рынке недвижимости и сохраняющаяся торговая напряженность с США.

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Еще хуже дела обстоят у его российского коллеги Владимира Путина, который пропускает собрание развивающихся стран, чтобы избежать международного ордера на арест, и выступит с речью удаленно. Его 18-месячная война с Украиной не имеет признаков окончания, и он сталкивается с неудачами на поле боя.

Как отмечается в публикации, похоже, что обе страны намерены использовать трехдневные встречи с другими членами БРИКС — Бразилией, Индией и Южной Африкой, чтобы попытаться улучшить свой международный имидж, выстроить единый фронт против США и их союзников и расширить торговые пути.

Ключом к этим усилиям будет расширение группы. Несмотря на то, что по этому поводу достигнут консенсус, еще предстоит договориться о том, кто и когда сможет присоединиться: Индия, например, опасается превращения БРИКС в прокитайский блок. Заинтересованность выразили десятки стран, в первую очередь Саудовская Аравия и Индонезия.

На саммите также будет обсуждаться вопрос о том, как увеличить торговлю в национальных валютах, чтобы уменьшить зависимость членов блока от доллара, а также повысить роль Нового банка развития блока.

Однако есть препятствия: с момента своего основания группа мало влияла на глобальную политическую повестку дня, а страны продолжают играть второстепенные роли в ведущих международных институтах.

Си Цзиньпин и Путин стремятся изменить ситуацию, и тот факт, что так много стран хотят присоединиться, является символической победой, отмечает Bloomberg.

Несмотря на это, остается множество вопросов о том, чего более разнородный БРИКС может достичь на практике и поможет ли присоединение большего числа стран их стремлению подорвать влияние США во всем мире, говорится в публикации.

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