Какие ожидания от саммита БРИКС – почему Путин побоялся посетить мероприятие

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Кравцев Сергей
Российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого (а также уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины) в марте выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не будет на саммите стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 24 августа. Неявка Путина на саммит свидетельствует об изоляции РФ и очень ограниченных возможностях российского президента перемещаться по миру, отмечается в материале CNN. Какие ожидания от саммита БРИКС? Насколько отсутствие там Путина влияет на других участников объединения, основанного в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Саммит БРИКС
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:
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По словам эксперта, на Путина и Россию сейчас в БРИКС, где первую скрипку играет Китай, смотрят как на нечто, что можно хорошенько "подоить". Особенно в условиях, когда тот же Китай столкнулся со структурными, системными проблемами в экономике, решить которые он в краткосрочной перспективе не может. И любые попытки бросить перчатку Западу, явно встав на сторону РФ, лишь усугубят эти проблемы. Чего Пекин, конечно, не хочет, поясняет Ярослав Романчук.
По сути, продолжает он, БРИКС – чемодан без ручки, который таскают те, кто входит в это мертворожденное объединение, не особо понимая – зачем. Они периодически встречаются, что-то обсуждают, но никаких системных решений не принимают. И вряд ли примут в этот раз.
Ну, а саммит БРИКС, констатирует он, – это о вкусно поесть, поболтать, пораздувать щеки. Не о свободной торговле, альтернативной валюте, неком новом перспективном для мира формате. Это лишь попытка удовлетворить политические элиты (порой – "серые) авторитарных режимов, констатирует Ярослав Романчук.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда предполагает, что саммит БРИКС продемонстрирует желание Китая доминировать в мировой политике. И Россия тут для него – лишь инструмент.
Он не исключает, что Китай на саммите БРИКС будет предлагать собственную версию мирных инициатив касательно завершения российско-украинской войны.
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