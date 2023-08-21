Какие ожидания от саммита БРИКС – почему Путин побоялся посетить мероприятие

Российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого (а также уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины) в марте выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не будет на саммите стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 24 августа. Неявка Путина на саммит свидетельствует об изоляции РФ и очень ограниченных возможностях российского президента перемещаться по миру, отмечается в материале CNN. Какие ожидания от саммита БРИКС? Насколько отсутствие там Путина влияет на других участников объединения, основанного в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит БРИКС

БРИКС – чемодан без ручки, который таскают те, кто входит в это мертворожденное объединение, не особо понимая – зачем

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:

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"БРИКС – проходная организация, а ее саммит – очередной проходной саммит. Некое дипломатически формальное мероприятие, не более. Понятно, что Путин — военный преступник, Россия ведет геноцидную войну. Но в мире сегодня, кроме стран "Большой семерки", ЕС, НАТО, которые четко поддерживают Украину в этой войне, остальные находятся в некой "серой зоне" моральных стандартов. И у каждого из членов БРИКС — рыльце в пушку. Китай творит ужас с уйгурами. В Индии есть серьезные репрессии против тех, кто не нравится премьеру Моди. В ЮАР хватает эксплуатационных и коррупционных моментов. Бразилия — и вовсе социалистическая страна со всеми вытекающими...".

По словам эксперта, на Путина и Россию сейчас в БРИКС, где первую скрипку играет Китай, смотрят как на нечто, что можно хорошенько "подоить". Особенно в условиях, когда тот же Китай столкнулся со структурными, системными проблемами в экономике, решить которые он в краткосрочной перспективе не может. И любые попытки бросить перчатку Западу, явно встав на сторону РФ, лишь усугубят эти проблемы. Чего Пекин, конечно, не хочет, поясняет Ярослав Романчук.

По сути, продолжает он, БРИКС – чемодан без ручки, который таскают те, кто входит в это мертворожденное объединение, не особо понимая – зачем. Они периодически встречаются, что-то обсуждают, но никаких системных решений не принимают. И вряд ли примут в этот раз.

"Понятно, что Путин боится и в ЮАР не полетит. Но его присутствие или отсутствие там не влияет на общий расклад. Не мешает российским олигархам и тем, кто готов с ними сотрудничать, продолжать заниматься схематозом, обходить санкции, торговать нефтью и так далее. Мир должен пойти на два принципиальных шага. Во-первых, максимально помочь Украине, чтобы она выиграла войну, Путин и его окружение были осуждены международным трибуналом, страна-агрессор начала расплачиваться за свои злодеяния. Во-вторых (и БРИКС тут ни при чем), важно сделать полноценный рынок нефти, энергетически товаров. Следовало бы лет на 10 заморозить проекты, связанные с зеленой энергетикой и блокирующие углеводородное сырье. Сейчас это точно не ко времени. А цена в 30-40 долларов за баррель нефти быстро поставит Россию на колени, заставив капитулировать куда быстрее, чем любые иные экономические или дипломатические меры", – уверен эксперт.

Ну, а саммит БРИКС, констатирует он, – это о вкусно поесть, поболтать, пораздувать щеки. Не о свободной торговле, альтернативной валюте, неком новом перспективном для мира формате. Это лишь попытка удовлетворить политические элиты (порой – "серые) авторитарных режимов, констатирует Ярослав Романчук.

То, что Путин не решится лететь в ЮАР на эту встречу, было понятно довольно давно

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда предполагает, что саммит БРИКС продемонстрирует желание Китая доминировать в мировой политике. И Россия тут для него – лишь инструмент.

"То, что Путин не решится лететь в ЮАР на эту встречу, было понятно довольно давно. Формальная встреча не заставит его вылезти из бункера. А саммит БРИКС не то чтобы совсем формальный, но — лишь зафиксирует намерения Китая быть лидером Антизапада. Но не лидером, который воюет с Западом, а лидером — который противодействует Западу. В том числе чужими (включая российские) руками", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что Китай на саммите БРИКС будет предлагать собственную версию мирных инициатив касательно завершения российско-украинской войны.

где обсуждался мирный план Владимира Зеленского. А у Китая есть собственная версия из 12 пунктов, которые были обнародованы в феврале этого года. И, скорее всего, именно эту версию Пекин будет пытаться продвинуть на тех или иных международных площадках", – считает Евгений Магда. "Не случайно представитель Китая — Лу Хуэй — брал участие 5-6 августа в саммите в Джидде ( Саудовская Аравия ),

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