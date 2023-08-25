У Зеленского рассказали, что будет, если все же произойдет замораживание войны

Любое промедление и сомнения относительно Украины сегодня будут стоить вдвое больше в будущем. Если все же так случится и война в Украине будет заморожена, огонь прекратится и стороны останутся на своих позициях в момент принятия этого решения, сразу запустится обратный отсчет повторения еще более ожесточенной войны с новым позором. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Любая попытка отложить войну будет означать возвращение войны в будущем в больших масштабах и при худших позициях. Любая попытка убежать от вызовов истории, как говорил классик XX века, не приведет ни к чему, кроме войны и позора. Попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада", — написал советник главы ОП.

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По его мнению, единственный вариант прекращения войны может лежать только через поражение путинского режима.

Отметим, Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона рассказал, почему никакой изоляции России сегодня не существует.

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