Никакой изоляции России нет: у Зеленского сделали неожиданное заявление

Нередко можно услышать от западных лидеров заявления якобы об изоляции России из-за войны в Украине. Но по факту все не так уж плохо для РФ. Граждане России могут беспрепятственно путешествовать по миру. Санкции Россия научилась с легкостью обходить и даже те страны, которые сегодня официально являются партнерами Украины, продолжают поставлять РФ составляющие для производства ракет и дронов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Что касается боязни самого Путина покинуть пределы России, то это лишь происходит в силу "собственной паталогической трусости", считает советник.

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"В этом и есть проблема нынешнего времени. Проблема эскалации этой войны, ее масштабирование, продолжение, длительность… — потому что имеют место половинчатые решения. Хотя, на мой взгляд, все очень просто решается", – заявил Подоляк.

По его словам, как только мир признает Россию на официальном уровне страной-террористом, всякая торговля с Москвой прекратится. От связей с Россией тогда придется отказаться даже странам нейтрального лагеря. Тогда Россия сможет положиться лишь на такие страны, как Иран и Северная Корея.

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