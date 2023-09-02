Что стоит за чистками, которые анонсировал Зеленский – связано ли с этим подозрение Коломойскому

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что осенью начнется активное очищение государства от тех, кто ослабляет страну изнутри, а также последующий за этим визит представителей СБУ и БЭБ к олигарху Игорю Коломойскому (ему вручили подозрение по двум статьям УК Украины – мошенничество и легализация/отмывание имущества, полученного преступным путем), продолжают находиться в фокусе внимания издания "Комментарии". Эксперты поделились с нами своими мнениями касательно происходящего – и прогнозами на будущее.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Правильная идея избавиться от российских "консерв" во время войны

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран уверен, что президентом имелась в виду не столько борьба с местным олигархатом, сколько с группой экономических агентов влияния Кремля.

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"К сожалению, российские "консервы" всплыли на многих звеньях экономического фронта – от предприятий военно-промышленного комплекса до депутатского корпуса. Очень правильная идея избавиться от этого бремени общества, особенно во время войны", – отмечает эксперт.

По его мнению, люди, связанные в прошлом с КГБ, российскими спецслужбами, делавшие свою карьеру на протекции друзей Путина, его родственников и кумовьев в Украине, должны быть максимально удалены от центров принятия решений.

"Желательно – на расстояние следственного изолятора", – уточняет Виталий Шапран.

Надо помнить, что точку ставит не Зеленский или его Офис, не украинское общество, а – суд

Политический эксперт Светлана Кушнир предполагает, что вручение подозрения Коломойскому укладывается в логику кейса борьбы с коррупцией, на которую Зеленский объявил что-то типа "крестового" похода.

"Вручение подозрения по двум статьями именно от СБУ, а не НАБУ, еще может быть свидетельством желания не упускать это дело представителями Офиса президента, – размышляет эксперт. – А сами статьи в суде еще надо доказать – что имело место быть мошенничество и это личная (а не коллективная) злонамеренная деятельность Коломойского. Дадут ли делу ход – увидим. Но то, что перед визитом в США (на саммит Генассамблеи ООН) у Зеленского хорошие стартовые позиции для переговоров с высшим руководством стран Запада – однозначно".

Светлана Кушнир напоминает, что первыми санкции в отношении Коломойского ввели не мы (решением СНБО от 2021 года), а Минфин США – в 2019 году. Именно американцы стали инициативным тараном против персонально Коломойского и его семьи.

"Украина лишь спустя какое-то время поддержала решение, согласно которому Израиль в то время мог бы выдать находящегося там Коломойского – Штатам. Но Игорь Валерьевич предпочел срочно вернуться в Украину. И больше ее не покидать, – отмечает эксперт. – Сложно оценить гамму чувств ИВК сегодня, когда ему вручили подозрение. В связи с этим вспоминаю обширное интервью Коломойского журналисту Роману Кравцу, которое четыре года назад взорвалось информпространство. Может эти действия уже и есть те самые посадки первых трех друзей? Коломойского называли крестным отцом как актерской, так и политической карьеры Зеленского. Этот штамп может уйти в небытие, если подозреваемый окажется на лавке подсудимых".

В список олигархов Коломойского так и не внесли, акцентирует Светлана Кушнир. Но часть активов, которые были в его управлении, начиная с 2022 года, государство вернуло себе.

"При этом надо помнить, что точку ставит не Зеленский или его Офис, не украинское общество, а – суд. Так что посмотрим, как будут развиваться события дальше", – заключает эксперт.

Никто не способен настолько эффективно ослабить государство как государственная же бюрократия

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, президент очень чутко реагирует на общественный запрос относительно "борьбы с олигархами" – как с лицами, которые в общественном сознании есть олицетворение и персонификация коррупции.

"Так что на подозрения Коломойскому я смотрю именно с этой точки зрения, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Что же касается очищения от тех, кто ослабляет Украину изнутри... Подождем изменений в Кабмине, а также действий, направленных на запрет использования бюджетных средств на закупку овощерезок и барабанов под видом "оборудования для бомбоубежищ", ремонта стадионов и теннисных кортов за сотни миллионов гривен, дорожных развязок в тыловых регионах за миллиарды и так далее".

Никто не способен настолько эффективно ослабить государство как государственная же бюрократия, уверен эксперт.

"Кстати, усилить государство она также способна, – уточняет Юрий Гаврилечко. – Вопрос лишь в векторе прилагаемых усилий".

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