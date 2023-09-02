Почему за Коломойского взялись именно сейчас – о чем говорит позиция Зеленского

В своем вечернем обращении 1 сентября президент Владимир Зеленский, среди прочего, анонсировал, что осень будет плодотворной в очищении государства от тех, кто ослабляет Украину изнутри. А 2 сентября стало известно, что по материалам СБУ и БЭБ олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). О чем говорит президентское заявление и приходит силовиков к Коломойскому? Кто может еще попасть под раздачу? Как события могут развиваться дальше? Почему за Коломойского взялись именно сейчас, почему его не защищает Зеленский? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

Что касается реальности ареста Коломойского, тут всё будет зависеть от его поведения

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

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"То, что Коломойский набивал свой карман государственными деньгами, известно в Украине давно – и почти всем. Зеленский, похоже, фактически разрывает с давними обвинениями в том, что он зависим от Коломойского".

По мнению эксперта, всё происходит именно сейчас по ряду причин.

на которых Зеленский хочет выглядеть сильным, а не зависимым от олигархов", – поясняет Александр Палий. "Первое: потому что Зеленский достаточно укрепился. Второе: ущерб от деятельности Коломойского, действительно, очень большой. Пока он остается неуязвим, неприкасаем – говорить о правосудии, деолигархизации и законности – тяжело. Третье: на горизонте начали маячить выборы

Что касается реальности ареста Коломойского, тут, по словам эксперта, всё будет зависеть от его поведения.

"Если будет вести себя тихо-спокойно, продолжит гулять на воле, как большинство других олигархов. Если же нервы будут шалить – возможны варианты", – констатирует Александр Палий.

"Дело Коломойского" – мощный сигнал от власти всем старым олигархам и чиновникам

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака – большая ошибка считать, что власти продолжают имитировать деолиграхизацию и уголовное преследование топ-бизнесменов и влиятельных лиц.

"Широкомасштабная война усилила необходимость санации и очищения государства. Зеленский очень ясно чувствует этот запрос и понимает электоральную ответственность на перспективу, если его не удовлетворить эффективными шагами уже сейчас, – поясняет эксперт. – Последние полгода показывают, что правоохранительным органам предоставлен карт-бланш не только на демонстративные действия, но и на попытку продемонстрировать результативное правосудие. Разумеется, без подталкивания западных партнеров это было бы невозможно. Они сейчас финансовые доноры Украины и сила, обеспечивающая значительную военную поддержку. Игнорировать такие сигналы было бы со стороны украинской власти опрометчивым шагом".

Понятно, продолжает Олег Постернак, что подобная новая модель внутренних отношений в элите вызывает привычный скепсис, поскольку в Украине привыкли, что после процессуальных шоу на камеру – гнилая судейская система "подстрахует" любые справедливые порывы правоохранителей. Пусть даже если подобные сигналы для последних и получены от высшей власти с целью демонстрации обществу новой модели отношений в элите.

"Дело Коломойского" – это как раз такой мощный сигнал от власти всем старым олигархам и чиновникам, которые стремились бы вернуться к довоенным темным делам, схемам и воздействиям, уверен эксперт.

"Ошибочное представление о безусловном альянсе Зеленского и Коломойского довольно часто приводило к ошибочным утверждениям об их чрезмерной политической и экономической взаимозависимости, – отмечает Олег Постернак. – Многие утверждали, что Коломойский – неприкосновен. Однако выигрыш государства по делу Приватбанка, национализация стратегических предприятий, влияние на которых оказал Коломойский ("Укрнефть" и "Укртатнафта"), международные расследования дел Коломойского – свидетельство того, что слишком переоценена связь олигарха с властью. Его ожидают смутные времена, ведь власти, похоже, реально настроены на изменение модели отношений со старым крупным бизнесом".

Хотя, признался эксперт, есть опасения (причем, вполне объективные), что место старых олигархов могут занять новые.

"Но с новыми хозяевами заводов и пароходов можно выстроить систему отношений уже в более подчиненном положении, чем это было со старыми олигархами, не привыкшими к приоритету государственных интересов над личными", – считает Олег Постернак.

Власть будет изображать борьбу с коррупцией, делая акцент на публичных персонах

Экономический эксперт Даниил Монин, комментируя происходящее, акцентировал, что БЭБ – один из самый коррумпированных органов в нашей стране.

"Как налоговую милицию не называй, а она останется налоговой милицией, цель которой – "подоить" предпринимателей или исполнить приказ сверху – "наезд" на кого-то. Аналогично – департамент СБУ по экономике, который никак не могут закрыть", – отмечает эксперт.

Он считает, что власть будет изображать борьбу с коррупцией, делая акцент на публичных персонах.

"Хотя надо выжигать каленым железом собственно сами государственные структуры, изображающие борьбу с коррупцией", – уверен Даниил Монин.

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