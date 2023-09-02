Коломойскому вручили подозрение: в чем подозревают

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили известному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Если говорить более детально, то речь идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Офиса Генпрокурора.

Обыск у Игоря Коломойского. Фото: из открытых источников

В то же время в СБУ официально сообщили, что спецслужбами было установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Отметим, утро 2 сентября 2023 года не стало первым днем для украинского миллиардера, когда к нему пришли работники спецслужб с обыском. В феврале 2023 года. Тогда представители спецслужб проводили обыски дома Коломойского в Днепре. Обыски были связаны с расследованием касательно махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

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