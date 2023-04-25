Почему во время войны олигархи продолжают зарабатывать на махинациях: кто будет отвечать

В Украине уже больше года идет полномасштабная война, но, как оказывается, самые состоятельные люди Украины не так сильно потеряли за 2022 год, как это произошло в том же 2020 году, когда активно распространялась пандемия коронавируса. Кроме того, компания одного из самых богатых людей Украины Рината Ахметова ДТЭК неплохо зарабатывает, взвинчивая цены на электроэнергию и зарабатывая по очень похожей схеме, как в свое время зарабатывал Игорь Коломойский, контролируя "Центрэнерго". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему такие махинации возможны, когда наша страна буквально борется за выживание, а также – какой должна быть реакция?

Доллары. Фото из открытых источников

Крупному бизнесу придется либо вкладываться, наконец, самому, либо уходить из энергетического сектора

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

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"Наши олигархи, похоже, до сих пор не поняли, что в стране всё поменялось, что идет война, что с них будет жесточайший спрос за любые махинации. И данные, которые мы увидели в недавнем расследовании касательно игр ДТЭК с ценами на электроэнергию, станут дополнительным гвоздем в гроб украинского олигархата в его нынешнем виде. Что сейчас делают ДТЭК и прочие? Схема простая… "Энергоатом" является генерацией, а сетями, доставкой владеют ДТЭК и ряд других компаний, в том числе находящихся до сих пор под россиянами (в тех же облэнерго). Это, безусловно, стратегически неправильно – по понятным причинам. Путем давления, эти "бизнесмены" заставляют "Энергоатом" продавать энергию по заниженным ценам через определенные сети – определенным операторам. Вся маржа оседает в сетях и карманах их собственников. А "Энергоатом" остается фактически без средств".

По мнению эксперта, после таких новостей, разоблачений, встанет вопрос ребром о необходимости вышвырнуть олигархов из энергетического бизнеса. В первую очередь, считает Тарас Загородний, речь идет о сетях (ДТЭК присутствует и там). Не исключено, что появится требование о передаче сетей в управление государством.

"Тот же "Энергоатом" может продавать всё сам, причем под серьезным контролем – аудиторская служба, НАБУ и так далее. Мы, похоже, идем к национализации сетей, тех же облэнерго. И это вполне логично. С точки зрения энергетической безопасности, прозрачности и так далее", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что на фоне таких разоблачений в очень плохом свете предстает Минэнергетики, начав поднимать вопрос о необходимости повышения тарифов для населения на ту же электроэнергию.

"А, что сделали наши олигархи для восстановления отечественной энергосистемы, пережившей жесточайшие удары со стороны РФ? Что они инвестировали? Продали ли они свою зарубежную собственность, чтобы вложиться во что-то в своей стране в то время, как обычные украинцы открывают последнее для поддержки ВСУ? Или опять хотят переложить всё бремя на нас, тупо поднимая тарифы? Мы готовы платить за прозрачные, понятные, качественные услуги. Наш олигархат таких не предоставлял, не предоставляет и, судя по всему, предоставлять не намерен. Уверен, будет требование к власти – жесточайше разобраться с олигархами. Просто "порвать" их. Лишить контроля за естественными монополиями, лишить возможности мешать развиваться другим бизнесам", – говорит Тарас Загородний.

Он думает, что крупному бизнесу придется либо вкладываться, наконец, самому, либо уходить из энергетического сектора. С передачей генерации тем людям, которые готовы инвестировать.

"Модель рынка должна быть такой, чтобы "Энергоатом", крупные гидроэнергостанции, сети находились в руках государства. Чтобы был равный доступ к покупке энергетики у всех игроков, – отмечает эксперт. – Вопрос и этический, и стратегический. Я уверен, что настроения народа предельно радикальное. И это не коммунизм, а реализм – контроль критической инфраструктуры должен быть в руках государства".

Говорить о якобы миллиардах гривен, заработанных ДТЭК на "Энергоатоме", неправильно

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев призывает не искать заговор там, где всё объясняется несовершенством законодательства.

"Да, сейчас существует большое количество не согласованных между собой норм во вторичном законодательстве, регулирующем отношения на рынке электроэнергии. Конечно, их будут использовать в своих интересах крупные игроки рынка. Но стремление заработать не следует расценивать как предательство или злоупотребление", – считает эксперт.

Правительство, поясняет он, имеет все необходимые рычаги воздействия на бизнес. И необходимый правовой ресурс для урегулирования проблем на рынке электроэнергии.

"К сожалению, процесс согласования разнородных документов затянулся. Сперва всё списывалось на ковид, теперь – на войну. Но мне кажется, говорить о якобы миллиардах гривен, заработанных ДТЭК на "Энергоатоме", неправильно. Поскольку ни один из олигархов не формирует ценовую и тарифную политику. Этим занимается государство. Которое в любой момент может изменить ситуация так как посчитает нужным", – констатирует Геннадий Рябцев.

Безнаказанность порождает безответственность

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович поделился таким мнением:

"К сожалению, госаппарат Зеленского, как и госаппараты предыдущих президентов, не превратились из узурпировавших власть бюрократов в реальных слуг народа. Партия Зеленского, назвавшись слугами народа, сразу после присяги народу в парламенте стала осваивать профессию слуг олигархов и чиновничества. Поэтому все преференции, безумные зарплаты и премии – всё для чиновничества, для менеджмента госпредприятий и госбанков. А война, бедность, разруха – для народа".

В стране, подчеркивает эксперт, нет эффективной правоохранительной системы, некому догонять коррупционеров, нет действенного антимонопольного комитета, некому догонять монополистов.

"А безнаказанность порождает безответственность, – отмечает Павел Себастьянович. – Безответственность же развязывает руки преступности".

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