Действительно ли повышение тарифов на электроэнергию неотвратимо – к чему это приведет

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти вдвое, для бизнеса – на треть. Почему это нужно (не нужно) делать? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повыше тарифов на электроэнергию. Фото: из открытых источников

Население получает дотированную электроэнергию за счет промышленности, на которую ложится главная нагрузка

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк уверен, что тарифы на электроэнергию для населения не могут не вырасти.

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"На сегодня в тарифах на электроэнергию, которые платят бытовые потребители, отображается, по сути, лишь доставка (тариф на передачу и распределение). А стоимость электроэнергии – не отображается. Между тем, ее стоимость на биржевых торгах составляет в данный момент около 3 грн/кВт-ч. Добавьте к этому НДС и доставку – и мы выходим где-то на уровень 5 грн, а не 1,44-1,68 грн/кВт-ч как сейчас", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что финансовое состояние украинских генерирующих мощностей было плачевным еще до полномасштабного российского вторжения.

"Население, по сути, получает дотированную электроэнергию за счет промышленности, на которую ложится главная нагрузка. Но последняя, вследствие российской агрессии, значительно сократила потребление электроэнергии. И ситуация складывается таким образом, что операторы систем передачи не могут сгенерировать достаточного количества средств, чтобы компенсировать и льготные тариф для населения, и "зеленый тариф". Вдобавок ко всему этому, за последний год из-за российских обстрелов у нас имеются огромные разрушения энергетической инфраструктуры. Кое-что удается сделать, благодаря помощи, получаемой от западных партнеров Укрэнерго и облэнерго. Но этого не хватает", – подчеркивает Святослав Павлюк.

Так что, констатирует он, в ближайшее время, а также после войны стоимость электроэнергии в Украине будет расти.

"Данные процессы, по-хорошему, следовало проводить куда раньше. Как, когда и насколько вырастут соответствующие тарифы – расскажет в свое время Минэнергетики, которое знает полную картину", – заключает эксперт.

Любое увеличение тарифов приведет к неминуемому росту задолженности, учитывая печальную экономическую ситуацию в Украине

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким мнением:

"Действительно, в Украине еще с прошлого года носятся с идеей поднятия тарифов на электроэнергию. Впервые об этом заговорили еще осенью-2022, но тогда нашлись люди, которые объяснили горячим головам из Минэнерго, что в Украине – война, и делать это абсолютно глупо в такой ситуации. Но в этом году идея повышения тарифов продолжила свою жизнь, появились новые цифры. Называют 140 млрд гривен ежегодных убытков энергетических госкомпаний. Но эти цифры ничем не подтверждаются! Хотя мы видим на фоне действительно убыточного Центрэнерго, прибыльный (и это в год войны!) ДТЭК, хотя структура компаний похожа, как два брата близнеца. И здесь никто нам не сказал бы и правду, но депутат ВР Камельчук проговорился на едином марафоне, что деньги от повышения тарифов пойдут на погашение задолженности инвесторам в "зеленую энергетику". То есть, простые потребители будут рассчитываться с самыми богатыми людьми Украины (а среди них есть только политики и крупный бизнес) своими деньгами".

При этом, отмечает эксперт, никто не говорит о последствиях такого шага. Он акцентирует, что задолженность за ЖКУ на 1 марта 2023 года ориентировочно составляет 150 млрд гривен. Только за 2022 год она увеличилась на 40 млрд!

"Любое увеличение тарифов приведет к неминуемому росту задолженности, учитывая печальную экономическую ситуацию в Украине, – предупреждает Олег Попенко. – Не прямо, так косвенно. Если украинцы исправно заплатят за электричество по новым тарифам, значит, они не заплатят за что-то другое (чаще всего это – тепло или горячая вода). И задолженность за коммунальные услуги продолжит расти. Пока мы не разработаем нормальную, грамотную тарифную политику (естественно, не в условиях войны), никакие субсидии не спасут украинцев. А с учетом огромной задолженности, многие украинцы ее просто не получат".

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