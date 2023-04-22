На сколько и когда вырастут тарифы на электроэнергию

Стоимость разрушенного оборудования после зимних ракетных атак $8,1 млрд. Если тариф на электроэнергию для населения вырастет с 1,44-1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч, а цена на электричество для бизнеса с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт — система финансово сбалансируется. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Как вырастет тариф на электроэнергию. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, по предварительным подсчетам среднестатистическому украинцу придется платить на 500 грн больше, чем платит сейчас.

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Когда может произойти повышение? Обсуждаются две даты: с 1 мая или с 1 июня. В конце марта правительство продлило действие ПСО на один месяц, до 30 апреля.

На сегодняшний день в украинском правительстве действительно рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для потребителей. Эту информацию в эфире общенационального телемарафона подтвердил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", — отметил Константин Ущаповский.

По его словам, возможное повышение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", — заявил Ущапковский.

В то же время чиновник заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт.

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