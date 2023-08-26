В Минобороны отреагировали на критику медленного контрнаступления ВСУ

В последние недели на Западе все чаще раздается критика контрнаступления украинских защитников. Много об этом публикаций в западных СМИ. При этом Минобороны Украины не видит причин для панических заявлений и заявляет, что все идет по плану. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников, пишет "Bild".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Все действительно идет по нашему плану. Этот план также был заранее обсужден с нашими партнерами. И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления...", — высказался министр.

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Отвечая на вопрос о критике со стороны главного союзника Украина – США, глава Минобороны признал, что действительно иногда были серьезные разговоры, дискуссии, но критикой назвать это нельзя.

По словам Резникова, украинское контрнаступление движется медленно, потому что, в отличие от России, Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.

"Мы не будем посылать наших солдат вперед, чтобы они пали в бою без всякого результата", — заявил он.

Резников добавил, что оккупационные войска в настоящее время имеют превосходство в воздухе.

"Контрнаступление — это не кино. Это не голливудский блокбастер", — резюмировал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



