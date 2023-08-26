В Минобороны отреагировали на критику медленного контрнаступления ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В последние недели на Западе все чаще раздается критика контрнаступления украинских защитников. Много об этом публикаций в западных СМИ. При этом Минобороны Украины не видит причин для панических заявлений и заявляет, что все идет по плану. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников, пишет "Bild".
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Отвечая на вопрос о критике со стороны главного союзника Украина – США, глава Минобороны признал, что действительно иногда были серьезные разговоры, дискуссии, но критикой назвать это нельзя.
По словам Резникова, украинское контрнаступление движется медленно, потому что, в отличие от России, Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.
Резников добавил, что оккупационные войска в настоящее время имеют превосходство в воздухе.
Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости