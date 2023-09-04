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Переговоры с Эрдоганом: Путин озвучил свое решение по зерновой сделке

Российский диктатор Путин отказался возвращаться к зерновому соглашению

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия не будет возвращаться в зерновое соглашение, из которого вышла 17 июля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сделал российский диктатор Владимир Путин.

Переговоры с Эрдоганом: Путин озвучил свое решение по зерновой сделке

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Прогнозируемо президент РФ попытался обвинить Запад и Украину в том, что Россию "вынудили" выйти из зернового соглашения. Далее Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все ультимативные требования Кремля.


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В то же время Путин пообещал африканским странам российское зерно взамен украинского.

Интересно, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтриговал анонсном, что объявит "очень важное" сообщение о "зерновом соглашении".

Отметим, сегодня проходила анонсированная намного раньше встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президенты встречались в Сочи. Уже известно, что кроме ситуации с зерновым соглашением, попранным РФ в июле, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, российско-украинскую войну, вероятность новых обменов пленными между нашей страной и государством-агрессором. Незадолго до этой встречи стало известно, что ООН готова идти на уступки РФ, в том числе, переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, размораживание активов российских компаний. Каковы ожидания от переговоров лидеров Турции и РФ? Есть ли шанс на реанимацию зернового соглашения? Стоит ли это делать, идя на уступки Кремлю? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился як экспертам.




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