У Зеленского отреагировали на тайные переговоры ООН с РФ

Своей готовностью согласиться с ультимативными требованиями Кремля ООН фактически дает отмашку путинскому режиму для продолжения войны. Также ООН, соглашаясь на внеочередные заседания по Украине, дает Москве возможность распространять манипулятивные обвинения в адрес Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Флаг ООН и РФ. Фото из открытых источников

Подоляк прокомментировал личную инициативу генсека Организации, который, по данным западных СМИ, ведет "тайные переговоры" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения.

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"Он отрыто предлагает миру стать на колени перед Россией", — подчеркнул Подоляк.

В частности, предлагает ввести "Российский сельскохозяйственный банк" обратно в глобальную финансовую систему SWIFT, отменить все санкционные ограничения — поставки сельскохозяйственной техники, которая в определенном объеме может использоваться для воспроизводства военной техники. Также открыть для российской продукции порты европейских стран, обеспечить для России оптимальное страхование рисков (страхование судов), снять заморозки с активов и пр.

"Это предложение максимально унизительно и оскорбительно для глобального миропорядка. То есть, оно, по сути, обнуляет ООН. Хотя организация никуда не исчезнет, а будет продолжать функции промоутера войны на стороне РФ", — сказал Подоляк.

По его словам, "золотые условия", предложенные Кремлю, обнуляют многие договоренности, которые должны были бы продолжать оказывать существенное давление на Россию. Однако предложение генсека ООН наоборот — открывают все "калитки" для РФ.

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