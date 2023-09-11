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У Зеленского отреагировали на тайные переговоры ООН с РФ

Россия, опасаясь потерять нефтяные коридоры, давит на ООН, подчеркнули в ОП

11 сентября 2023, 17:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Своей готовностью согласиться с ультимативными требованиями Кремля ООН фактически дает отмашку путинскому режиму для продолжения войны. Также ООН, соглашаясь на внеочередные заседания по Украине, дает Москве возможность распространять манипулятивные обвинения в адрес Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского отреагировали на тайные переговоры ООН с РФ

Флаг ООН и РФ. Фото из открытых источников

Подоляк прокомментировал личную инициативу генсека Организации, который, по данным западных СМИ, ведет "тайные переговоры" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения.


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"Он отрыто предлагает миру стать на колени перед Россией", — подчеркнул Подоляк. 

В частности, предлагает ввести "Российский сельскохозяйственный банк" обратно в глобальную финансовую систему SWIFT, отменить все санкционные ограничения — поставки сельскохозяйственной техники, которая в определенном объеме может использоваться для воспроизводства военной техники. Также открыть для российской продукции порты европейских стран, обеспечить для России оптимальное страхование рисков (страхование судов), снять заморозки с активов и пр. 

"Это предложение максимально унизительно и оскорбительно для глобального миропорядка. То есть, оно, по сути, обнуляет ООН. Хотя организация никуда не исчезнет, а будет продолжать функции промоутера войны на стороне РФ", — сказал Подоляк. 

По его словам, "золотые условия", предложенные Кремлю, обнуляют многие договоренности, которые должны были бы продолжать оказывать существенное давление на Россию. Однако предложение генсека ООН наоборот — открывают все "калитки" для РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – поможет ли с экспортом зерна саммит G20 – почему лучший путь тут демонстрирует Великобритания.



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