Поможет ли с экспортом зерна саммит G20 – почему лучший путь тут демонстрирует Великобритания

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Кравцев Сергей
Британский премьер Риши Сунак заявил, что вопрос мировой продовольственной безопасности будет обсуждаться на саммите G20 в Дели (Индия), который пройдет в эти выходные. Тем временем, британские самолеты начали патрулировать Черное море для защиты судов с украинским зерном. А разведка этой страны акцентирует, что Черноморская зерновая инициатива (зерновое соглашение) положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, тогда как другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским. Между тем, ООН, похоже, готова пойти на все российские "хотелки" (подключение Россельхозбанка к SWIFT, страхование российских кораблей и возможность их захода в порты стран ЕС, возвращение РФ замороженных активов) ради возвращения страны-агрессора к зерновой сделке. Есть ли надежда, что после саммита G20 ситуация с украинским морским экспортом начнет налаживаться? Стоит ли Западу идти на уступки РФ – или есть другой путь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук признался, что на саммит G20 в ракурсе восстановления морского зернового коридора особых надежд нет.
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По его словам, на международном уровне – много обращений по поводу возобновления зернового соглашения. А также – заявлений, которые делает сегодня президент Украины о необходимости получение больше вооружений, в том числе для защиты портовой инфраструктуры. О том, что ни в коем случае нельзя говорить о снятии санкций в отношении России.
Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:
По мнению эксперта, лучший путь тут демонстрирует Великобритания, начав делать ставку на самолеты для контролирования спокойного прохождение судов с продовольствием, не допущения атак со стороны России. Не мешало бы подтянуть туда еще и британские военные корабли, считает Леонид Козаченко.
Эксперт акцентирует, что Кремль цинично пользуется ситуацией. Заявляет, что готов бесплатно поставлять ряду африканских стран миллион тонн зерна, украденного в Украине. А Украина, мол, брала бы за это деньги.
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