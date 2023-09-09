Поможет ли с экспортом зерна саммит G20 – почему лучший путь тут демонстрирует Великобритания

Британский премьер Риши Сунак заявил, что вопрос мировой продовольственной безопасности будет обсуждаться на саммите G20 в Дели (Индия), который пройдет в эти выходные. Тем временем, британские самолеты начали патрулировать Черное море для защиты судов с украинским зерном. А разведка этой страны акцентирует, что Черноморская зерновая инициатива (зерновое соглашение) положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, тогда как другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским. Между тем, ООН, похоже, готова пойти на все российские "хотелки" (подключение Россельхозбанка к SWIFT, страхование российских кораблей и возможность их захода в порты стран ЕС, возвращение РФ замороженных активов) ради возвращения страны-агрессора к зерновой сделке. Есть ли надежда, что после саммита G20 ситуация с украинским морским экспортом начнет налаживаться? Стоит ли Западу идти на уступки РФ – или есть другой путь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

На международном уровне – много обращений по поводу возобновления зернового соглашения

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук признался, что на саммит G20 в ракурсе восстановления морского зернового коридора особых надежд нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Украина сейчас ставит вопрос о возобновлении зерновой инициативы. Даже, чтобы эта зерновая система, возможно, работала без России. Нам удалось сделать гуманитарный коридор – благодаря Вооруженным силам Украины уже четыре корабля, которые с момента полномасштабного вторжения стояли в портах, вышли. Есть потенциал, что порты не только на выход будут работать, но и – туда станут заходить новые корабли для загрузки", – отмечает эксперт.

По его словам, на международном уровне – много обращений по поводу возобновления зернового соглашения. А также – заявлений, которые делает сегодня президент Украины о необходимости получение больше вооружений, в том числе для защиты портовой инфраструктуры. О том, что ни в коем случае нельзя говорить о снятии санкций в отношении России.

"Если пойти сейчас на шантаж со стороны страны-агрессора, мы вскоре увидим ситуацию, когда мир постепенно, даже сам того не понимая, станет заложником экспорта продовольствия с территории России, как это было с нефтегазовым экспортом", – предостерегает Денис Марчук.

Хотелось бы, чтобы к инициативе Великобритании присоединилась и Франция

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

"Тема зернового коридора остается актуальной, потому что это вопрос не просто экспорта из Украины, но и – в целом продовольственной безопасности мира. Неудивительно, что эту тему, среди прочих, рассмотрят на саммите "Большой двадцатки" в Индии. Очевидно, прозвучат новые предложения для преодоления блокирования украинского морского экспорта".

По мнению эксперта, лучший путь тут демонстрирует Великобритания, начав делать ставку на самолеты для контролирования спокойного прохождение судов с продовольствием, не допущения атак со стороны России. Не мешало бы подтянуть туда еще и британские военные корабли, считает Леонид Козаченко.

"Хотелось бы, чтобы к Великобритании присоединилась и Франция, – отмечает он. – Две эти страны должны наиболее беспокоиться за судьбу постоколониального Африканского континента, для которого поставки продовольствия – важнейший вопрос. Именно Африка особо страдает от дефицита продовольствия, искусственно созданного Россией".

Эксперт акцентирует, что Кремль цинично пользуется ситуацией. Заявляет, что готов бесплатно поставлять ряду африканских стран миллион тонн зерна, украденного в Украине. А Украина, мол, брала бы за это деньги.

"При этом Путин говорит всего о миллионе тонн зерна из украденных в Украине четырех миллионов, – обращает внимание Леонид Козаченко. – Уверен, что следует ставить точку в этом вопросе именно военным сопровождением судов, курсирующим между Украиной и другими странами. И, наконец, привлечь к ответственности агрессора, рядящегося в личину миротворца. Надеюсь, на саммите в Индии будут приняты соответствующие решения в данном ракурсе".

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, что генсек ООН предложил Лаврову за возвращение к зерновой сделке.



