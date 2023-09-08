В британской разведке рассказали – может ли быть альтернатива зерновому соглашению

Черноморская зерновая инициатива положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, а другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.

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За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.

Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.

"Выход России из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению украинского экспорта, что является очевидным усилием, направленным на деградацию украинской экономики и ее способности поддерживать военные усилия", — говорится в отчете.

В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны.

Он остается жизненно важным, так как экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.

"Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, однако вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью черноморских экспортных маршрутов", — отметили аналитики.

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