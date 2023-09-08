В британской разведке рассказали – может ли быть альтернатива зерновому соглашению

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Кравцев Сергей
Черноморская зерновая инициатива положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, а другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.
Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников
Британские разведчики отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.
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За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.
Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.
В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны.
Он остается жизненно важным, так как экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.
Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, что генсек ООН предложил Лаврову за возвращение к зерновой сделке.
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