Какова вероятность реформирования Совбеза ООН – к чему это приведет

На этой неделе в США состоятся заседания Генассамблеи и Совбеза ООН. Известно, что в Штаты отправится президент Украины Владимир Зеленский. Возможна его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, который, судя по всему, выступит с предложением внести изменения в структуру Совбеза ООН. А именно – расширив состав его постоянных членов, имеющих право вето (на данный момент это США, РФ, Британия, Китай и Франция) за счет Индии, Бразилии, Германии и Японии. С аналогичным предложением, похоже, выступит и Германия. Какова вероятность поддержки подобных инициатив? Как еще следует реформировать ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Сегодня Совбез ООН – неработающий механизм

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание, что сама идея о расширении Совбеза ООН – не нова.

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"Я не говорю о перечне стран, предлагаемых сейчас в качестве постоянных членов данного органа (хоть перечень вполне понятен, исходя из размера их ВВП, количества населения, влияния на глобальный мир). Но речь, прежде всего, должна идти о смене правил применения вето", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что на сегодняшний день Совбез ООН – неработающий механизм.

"Это факт. Ведь если хоть одна из стран постоянных членов пользуется правом вето, решение не принимается. Именно это следует пересматривать, – считает Борис Кушнирук. – Должен быть вариант преодоления права вето постоянных членов. Если этого не сделать, а просто расширить их количество, это еще больше парализует деятельность данной институции. Ведь просто будет больше игроков, которые смогут накладывать вето".

Инициатива о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН может быть поддержана

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"О необходимости реформирования ООН говорится уже довольно давно. И Украина неоднократно поднимала этот вопрос. В частности, об этом говорил президент Зеленский, обращаясь непосредственно к Генассамблее. По его словам, ООН должна либо прилагать реальные усилия для прекращения войн (включая российско-украинскую), тем самым обеспечивая действенность своего же Устава, либо прекратить свою деятельность (точнее — бездеятельность) в нынешнем виде".

По словам эксперта, особенно остро вопрос необходимости реформирования ООН встал в 2022-м, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

В то же время, отмечает он, следует понимать, что сама по себе структура ООН делает крайне затруднительным любое реформирование данной организации. Остается открытым вопрос с постоянными членами Совбеза, а также того факта, что там находится РФ. И не просто находится, а, осуществляя агрессию против Украины, имеет возможность блокировать любые решения ООН, которые могли бы как-то противодействовать данной агрессии.

"Инициатива о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН может быть поддержана, – считает Петр Олещук. – Но это вряд ли приведет к глобальным переменам. Лишь расширит количество представителей в данном органе, не снимая вопрос пребывания в Совбезе страны-агрессора – России. Страны, которая, ко всему прочему, занимается ядерным шантажом. Это серьезная проблема, решить которую будет непросто".

ООН нуждается в системном реформировании, уверен политолог. Обязательно должны быть изменены правила игры, в том числе, касательно пребывания среди постоянных членов Совбеза государства-агрессора – России.

"Пока же грядущее обращение Байдена скорее преследует цель привлечь внимание к (на)эффективности институтов ООН, нежели как-то реально провести эффективную реформу", – констатирует Петр Олещук.

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