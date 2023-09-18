Какова вероятность реформирования Совбеза ООН – к чему это приведет

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Кравцев Сергей
На этой неделе в США состоятся заседания Генассамблеи и Совбеза ООН. Известно, что в Штаты отправится президент Украины Владимир Зеленский. Возможна его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, который, судя по всему, выступит с предложением внести изменения в структуру Совбеза ООН. А именно – расширив состав его постоянных членов, имеющих право вето (на данный момент это США, РФ, Британия, Китай и Франция) за счет Индии, Бразилии, Германии и Японии. С аналогичным предложением, похоже, выступит и Германия. Какова вероятность поддержки подобных инициатив? Как еще следует реформировать ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Совбез ООН. Фото: из открытых источников
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание, что сама идея о расширении Совбеза ООН – не нова.
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Он акцентирует, что на сегодняшний день Совбез ООН – неработающий механизм.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:
По словам эксперта, особенно остро вопрос необходимости реформирования ООН встал в 2022-м, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.
В то же время, отмечает он, следует понимать, что сама по себе структура ООН делает крайне затруднительным любое реформирование данной организации. Остается открытым вопрос с постоянными членами Совбеза, а также того факта, что там находится РФ. И не просто находится, а, осуществляя агрессию против Украины, имеет возможность блокировать любые решения ООН, которые могли бы как-то противодействовать данной агрессии.
ООН нуждается в системном реформировании, уверен политолог. Обязательно должны быть изменены правила игры, в том числе, касательно пребывания среди постоянных членов Совбеза государства-агрессора – России.
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