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Зеленский предложил вариант, как выбить главный козырь России в ООН

Президент Украины предлагает реформировать ООН, чтобы преодолеть вето России

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский во время выступления в Совете безопасности ООН в среду представил предложения для реформирования Организации, прежде всего для предотвращения ситуаций, когда постоянные члены Совбеза могут блокировать любые решения.

Зеленский предложил вариант, как выбить главный козырь России в ООН

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Зеленский подчеркнул, что работа ООН сейчас парализована именно из-за блокирования Россией как государством-агрессором любых решений, поскольку она имеет право вето как постоянный член Совета безопасности.


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"Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик", – отметил президент, добавив, что это превращает Организацию лишь в "наиболее заметную в мире трибуну".

"Применение права вето – вот что нуждается в реформе, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН", – сказал он.

В качестве первого шага к реформе Организации Зеленский предложил дать Генеральной ассамблее ООН реальную возможность преодолевать вето – "при условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана".

Вторым шагом к реформе ООН он назвал расширение состава постоянных членов Совета безопасности – в частности за счет государств Африки, Азии, Латинской Америки и Тихого океана. Среди европейских государств он упомянул Германию.

Третьим шагом в реформе Организации президент назвал создание системы предотвращения агрессии путем превентивных санкций, которая должна автоматически выноситься на рассмотрение Совбеза ООН, "когда любой член Генеральной ассамблеи заявляет об угрозе агрессии".

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