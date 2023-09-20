Первые итоги визита Зеленского в США – на что стоит обратить внимание

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский уже выступил на 78-м заседании Генассамблеи ООН. Среди прочего, заявил о необходимости ядерного разоружения России, обвинил ее в геноциде из-за похищения украинских детей, отверг возможность переговоров со страной-агрессором и раскритиковал попытки заключить с ней теневые соглашения за кулисами. Он также провел двусторонние встречи с лидерами Южно-Африканской Республики, Кении, Европейского совета, Израиля, с генсеком ООН. А вот запланированная встреча с президентом Польши не состоялась, подтверждая обострение отношений между Киевом и Варшавой на фоне зернового конфликта. Какие выводы по итогам заявлений и встреч Зеленского в США можно сделать на данный момент? Какие ожидания могут оправдаться или нет в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Из-за зернового кризиса у нас заметно охладели отношения с Польшей

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким комментарием:

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А Дуда на брифинге для польских СМИ сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает И это был довольно обидный выпад в адрес Украины". "Пока что рано делать окончательные выводы касательно визита Зеленского в США. Визит продолжается. Но уже можно констатировать заметное охлаждение отношений с Польшей из-за зернового кризиса. И обмен шпильками между президентами наших стран. Зеленский с трибуны ГА ООН говорил о том, что некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер

По словам эксперта, нам важно сохранить хорошие отношения с Польшей и другими партнерами, двухпартийную поддержку США.

Кроме того, считает Евгений Магда, Зеленский должен донести информацию о том, что происходит в Украине, до всех членов международного сообщества. Используя для этого и трибуну ГА ООН, и грядущее заседание Совбеза, и все двухсторонние встречи.

"Следует активно напоминать всем, что в Украине идет вызванная российским вторжением война – и мир заинтересован в победе над агрессором", – констатирует эксперт.

Задача визита Зеленского – придать новый импульс поддержки Украины

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что визит Зеленского в США выполняет важную функцию.

"Основная задача в том, чтобы придать новый импульс поддержке Украины. Если вспомнить визит Зеленского в США в декабре 2022-го, который вошел в историю (многократного его выступление в Конгрессе прерывалось овациями), то он проходил на волне поддержки Украины, восхищения мира нашей стойкостью перед лицом российской агрессии. Сейчас, к сожалению, импульс поддержки начал ослабевать. И это видно по риторике ряда западных политиков, по публикациям в прессе и так далее", – отмечает эксперт.

Именно поэтому, поясняет он, основная задача визита Зеленского сейчас – придать новый импульс поддержки Украины. Не дать распространиться той самой "усталости" от российско-украинской войны, месседжи о которой продуцирует кремлевская пропаганда. На это направлены все выступление Зеленского, всего его встречи и переговоры, подчеркивает Алексей Кущ.

И выступление Владимира Зеленского с подобными призывами, с пояснением, почему мы должны победить, а путинская Россия – обязательно проиграть. Важно было донести эти посылы на такой мощной площадке как ГА ООН. Чтобы их услышали не только наши союзники, но и условно нейтральные страны т.н. Глобального Юга", – подчеркивает эксперт. "На Генассамблее ООН, по большому счету, было два знаковых выступления. Президента США Джо Байдена, который призвал поддерживать Украину и противостоять российской агрессии, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра

По его словам, это, равно как переговоры об увеличении поставок Украине вооружений (равно как ассортимента, включая дальнобойные ракеты и авиацию) — стратегические задачи. Но есть и тактические.

"Среди таких — установление нового конструктивного диалога с учетом изменившихся параметров американской политической системы. Напомню, что чуть менее года назад была переформатирована Палата Представителей, где сейчас имеют пусть шаткое, но большинство, республиканцы. Плюс — новая конфигурация Сената. И нам важно сохранить двухпартийный консенсус в отношении поддержки Украины в Конгрессе в целом. Особенно с учетом того, что с октября в США начинается новый бюджетный год, – акцентирует Алексей Кущ. – Следует приложить максимум усилий, чтобы убедить конгрессменов поддержать десятки миллиардов долларов помощи Украине, которые сейчас Белый дом пытается провести через Конгресс".

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