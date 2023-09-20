Встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась: в чем причина

Президент Польши Анджей Дуда не смог провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк. Хотя перед этим, как в Польше, так и в Украине говорили, что такая встреча точно состоится, что очень важно на фоне нового кризиса в отношениях двух стран из-за решения Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Wprost".

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Польский лидер сообщил журналистам, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.

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"Повестка дня заседания значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, как раз во время моего выступления. У каждого здесь свой очень строгий распорядок дня", — заявил Анджей Дуда.

Президент Польши отметил, что сейчас этот вопрос "снят с повестки дня", но он не исключает, что встреча состоится в другое более подходящее время.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч Владимира Зеленского в США – какими могут быть договорённости.



