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Встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась: в чем причина

Дуда не смог встретиться с Зеленским из-за "жесткого графика"

сегодня, 07:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Польши Анджей Дуда не смог провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк. Хотя перед этим, как в Польше, так и в Украине говорили, что такая встреча точно состоится, что очень важно на фоне нового кризиса в отношениях двух стран из-за решения Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Wprost".

Встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась: в чем причина

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Польский лидер сообщил журналистам, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Генассамблее ООН.


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"Повестка дня заседания значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, как раз во время моего выступления. У каждого здесь свой очень строгий распорядок дня", — заявил Анджей Дуда.

Президент Польши отметил, что сейчас этот вопрос "снят с повестки дня", но он не исключает, что встреча состоится в другое более подходящее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от встреч Владимира Зеленского в США – какими могут быть договорённости.




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Источник: https://www.wprost.pl/kraj/11398888/spotkanie-duda-zelenski-wypadlo-z-agendy-byc-moze-odbedzie-sie-pozniej.html
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