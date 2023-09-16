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Польша и Ко не готовы снять эмбарго на украинское зерно – как нужно действовать Украине

Пока идут переговоры Украине следует развивать переработку зерна на своей территории

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбаргонесмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Польша и Ко не готовы снять эмбарго на украинское зерно – как нужно действовать Украине

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Снятие эмбарго Польша, Словакия и Венгрия будут оттягивать максимально

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким мнением:


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"Думаю, Польша не отступит от своей позиции по эмбарго на экспорт украинского зернаЕе примеру, как видим, уже последовали Венгрия и Словакия. Радует, что к ним не присоединились Румыния с Болгарией. По крайней мере – пока".

По мнению эксперта, срок снятия эмбарго Польша и Ко будут оттягивать максимально, аргументируя это необходимостью защищать своих фермеров.

Украине, уверен он, следует обязательно выходить на прямые переговоры.

"Очевидно, что в сложившейся ситуации есть часть и вины и наших компаний, которые обещали, что зерно будет следовать транзитом, а в итоге оно заполонило внутренний рынок той же Польши", – поясняет Тарас Загородний.

И обязательно следует развивать переработку зерна в самой Украине. Перестать экспортировать сырье.

Ситуация еще более ухудшает экспортные возможности Украины

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что происходящее с запретом на вывоз украинской сельхозпродукции в соседние европейские страны уже перешло из плоскости отношений с Еврокомиссией – в плоскость двухсторонних отношений.

"Польша, Венгрия, Словакия вводят свои – национальные запреты – на поставки продуктов из Украины. Причем, в некоторых случаях речь идет не только о зерне, а и о ряде других позиций, включая мед. Учитывая, что эти государства являются членами ЕС, но действуют неправомерно, у Еврокомиссии будут к ним претензии. Им придется как-то регулировать отношения с Брюсселем. К тому же, Украина может подавать соответствующие жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО), чем уже пригрозили наши властиВедь ограничения на торговлю мотивированы весьма сомнительно. Впрочем, расследование по линии ВТО занимает годы, так что это не конструктивно. Тут куда больше рычагов влияния у Еврокомиссии", – считает эксперт.

Ситуация, по его словам, еще более ухудшает экспортные возможности Украины, учитывая выход россиян из зернового соглашения с последующим блокированием и обстрелов наших портов.

"Надеемся, что через какое-то время, по тем или иным соображениям, Польша, Венгрия, и Словакия отменят введенные ими же запреты", – заключает Алексей Плотников.

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