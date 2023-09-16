Польша и Ко не готовы снять эмбарго на украинское зерно – как нужно действовать Украине

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким мнением:
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По мнению эксперта, срок снятия эмбарго Польша и Ко будут оттягивать максимально, аргументируя это необходимостью защищать своих фермеров.
Украине, уверен он, следует обязательно выходить на прямые переговоры.
И обязательно следует развивать переработку зерна в самой Украине. Перестать экспортировать сырье.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что происходящее с запретом на вывоз украинской сельхозпродукции в соседние европейские страны уже перешло из плоскости отношений с Еврокомиссией – в плоскость двухсторонних отношений.
Ситуация, по его словам, еще более ухудшает экспортные возможности Украины, учитывая выход россиян из зернового соглашения с последующим блокированием и обстрелов наших портов.
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