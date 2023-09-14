Почему вступление в ЕС обойдется нам очень дорого – какая причина эмбарго на зерно из Украины

Больная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с нами страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет (срок действия нынешнего ограничения истекает 15 сентября) на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию (транзит разрешен). Правда, пока не ясно – на какой срок. Ранее та же Венгрия, вслед за Польшей, дала понять, что точно продолжит эмбарго украинского зерна и после 15 сентября. Почему сложилась такая ситуация, что наши союзники по борьбе с российской агрессией становятся нашими соперниками в определенных аспектах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Давать доступ нашей продукции на свои рынки в ущерб собственным производителям европейцы не будут

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь акцентирует, что проблема с ввозом украинского зерна в страны Европы – не нова. Подобное, отмечает он, наблюдалось и до полномасштабной войны. И, вероятно, так будет продолжаться до тех пор, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, со вступлением куда нам уже угрожает та же Польша именно из-за аграрной темы.

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"Таким образом страны ЕС защищают свой аграрный рынок. От любого зерна извне. Включая украинское, – поясняет эксперт. – Следует понять, что Евросоюз – это огромный экономический агломерат, внутри которого есть разные интересы, разные лобби, разные взгляды. В том числе – на ситуацию с аграрным сектором".

Забастовки аграриев вспыхивают не только в восточной Европе, но и в западной, южной, отмечает Руслан Соболь. Несмотря на то, что страны находятся в едином экономическом пространстве. Однако в каждом государстве – свои особенности. И это дает о себе знать.

"Нам следует понять, что Европа, помогая Украине противостоять российской агрессии (финансово, вооружениями, давая приют беженцам), помогает и себе. В том числе в экономическом плане. Но давать доступ нашей продукции на свои рынки в ущерб собственным производителям европейцы не будут! Война – это и экономика, и бизнес. В том числе на крови. К сожалению. Сейчас огромные деньги крутятся в ВПК, в продовольственном бизнесе. И те же проблемы с экспортом украинского зерна повышают цены на мировом продовольственном рынке. На чем кто-то обогащается", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, Украина должна быть готова к тому, что членом ЕС он сможет стать, лишь серьезно ограничив свой потенциал в том же АПК, машиностроении, угледобывающей промышленности и так далее.

"Вступление в ЕС обойдется нам очень дорого. Нас не хотят видеть там богатым и процветающим государством, диктующим свои условия. Скорее – с уровнем жизни ниже среднего, но с высокими налогами, малой возможностью изготовлять массово продукт с дополнительной стоимостью, с дешевой рабочей силой. Румыния, Словения, Греция — тому доказательство. Они вступали в ЕС с отличным потенциалом, а сейчас сидят на дотациях. Не развиваются. Польша — скорее исключение, которым мы вряд ли станем. Первые места в ЕС заняты. Нас туда никто пускать не будет. И нам следует планировать свое будущее, исходя не из мечтаний, а из реалий. В том числе тех, что сейчас происходят с украинским зерном", – констатирует Руслан Соболь.

Надо говорить не о том, когда будет снято эмбарго, а о том, что стало его причиной

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:

"Для начала имеет смысл разобраться с понятиями, а уже потом делать выводы и давать прогнозы. Нет никакого "украинского зерна"! Есть зерно, принадлежащее частным коммерческим компаниям, преимущественно иностранным, которые работают в Украине и используют посевные площади здесь для выращивания зерна – с целью его последующей продажи в основном на экспорт. Годовые потребности нашего внутреннего рынка зерна примерно в 5-6 раз меньше того, которое производится. Бизнес с зерном – это бизнес, в первую очередь, крупных корпораций. И, повторюсь, не украинских".

Поэтому, считает эксперт, надо говорить не о том, когда будет снято эмбарго, а о том, что стало его причиной. И, что следует менять – в государственной агрополитике в частности и в экономической политике в целом, чтобы такой реакции у соседей не вызывать в принципе.

"И вот тут выяснится, что зерно продавалось на внешних рынках по демпинговым ценам. Это одновременно и наш бюджет оставляло без части налоговых поступлений, и организовывало недобросовестную конкуренцию на агрорынке соседних странах", – поясняет Юрий Гаврилечко.

К тому же, продолжает он, никаких мотиваций для увеличения производства готовой продукции в Украине или инструментов стимулирования экспорта именно готовой продукции, а не сырья — правительство для отечественного бизнеса и/или иностранных компаний, которые работают в Украине, не организовало.

Потому что оно – следствие, а не причина", – уверен эксперт. "Так что решать надо именно эти проблемы, а не раздувать тему об эмбарго

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