Украина обратится в суд из-за решения Польши: что произошло

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что официальная Варшава приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Х (бывший Twitter) сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметил, у Украины никогда даже в мыслях не было, чтобы создать дополнительные проблемы польским фермерам. Более того, подчеркнул Денис Шмыгаль, украинский народ ценит заботу со стороны Польши, благодарит польский народ за поддержку.

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Вместе с тем, отметил премьер-министр, в случае нарушения торгового права в пользу предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Отметим, причиной такое заявление главы украинского правительства стал отказ Польши снимать запрет на импорт украинского зерна. Публично об этом ранее сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом премьер Польши сразу же предупредил, что Варшава не будет реагировать на уговоры и предупреждения руководящих органов Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — во второй половине августа активизировались разговоры стран-соседей Украины о продлении запрета на импорт украинского зерна и после 15 сентября. Тогда Венгрия обратилась с просьбой к Евросоюзу продлить запрет на внутренние продажи украинского зерна. Будапешт просил руководящие органы ЕС продлить запрет как минимум в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – США включились в переговоры: как Вашингтон пытается расширить экспорт зерна из Украины.



