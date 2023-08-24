Снова продлить запрет на импорт украинского зерна: кто в ЕС подымает вопрос

Венгрия просит Евросоюз продлить запрет на внутренние продажи украинского зерна. Будапешт просит руководящие органы ЕС продлить запрет как минимум в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, пишет "Reuters".

Зерно. Фото: из открытых источников

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", — заявил Гуляш.

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Чиновник добавил, что Венгрия готова вновь ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не отреагирует позитивно на просьбу Будапешта.

Стоит отметить, Еврокомиссия в мае разрешила Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, одновременно разрешив транзит таких грузов на экспорт в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Официальная Варшава уже сделала заявление, что в первую очередь заботится в сложившейся ситуации о своих аграриях, поэтому запрет отменять не собирается, даже, если Еврокомиссия будет призывать сделать это.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



