logo

BTC/USD

26336.12

ETH/USD

1663.56

LTC/USD

65.22

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Снова продлить запрет на импорт украинского зерна: кто в ЕС подымает вопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова продлить запрет на импорт украинского зерна: кто в ЕС подымает вопрос

Венгрия просит Брюссель продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября

сегодня, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Венгрия просит Евросоюз продлить запрет на внутренние продажи украинского зерна. Будапешт просит руководящие органы ЕС продлить запрет как минимум в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, пишет "Reuters".

Снова продлить запрет на импорт украинского зерна: кто в ЕС подымает вопрос

Зерно. Фото: из открытых источников

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", — заявил Гуляш.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Чиновник добавил, что Венгрия готова вновь ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не отреагирует позитивно на просьбу Будапешта.

Стоит отметить, Еврокомиссия в мае разрешила Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, одновременно разрешив транзит таких грузов на экспорт в другие страны. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Официальная Варшава уже сделала заявление, что в первую очередь заботится в сложившейся ситуации о своих аграриях, поэтому запрет отменять не собирается, даже, если Еврокомиссия будет призывать сделать это.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз призвал страны "Большой двадцатки" оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к "зерновому соглашению" и разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия, разорвавшая более месяца назад зерновую сделку, якобы готовит новое соглашение, к которому хочет привлечь Турцию и Катар. В свою очередь, Украина запускает альтернативные маршруты, пытаясь наладить морской экспорт. О чем говорят эти морские зерновые игры, как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/hungary-wants-eu-extend-ukrainian-grains-import-ban-beyond-sept-15-2023-08-24/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!