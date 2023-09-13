Польша продлит запрет на экспорт украинского зерна: что стоит за этим решением

Польша, которая приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября, намерена продлить запрет, несмотря на критику со стороны Украины и ЕС. В свою очередь Киев намерен обратиться в арбитраж ВТО, пытаясь разблокировать сухопутные перевозки зерна. Ставшее более чем актуальными на фоне морской блокады, усилившейся после выхода РФ из зернового соглашения, возвращаться куда она пока не собирается. Есть надежда, что зерновые разногласия между Украиной и Польшей вскоре обсудят лидеры стран Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Ни о каком затоплении Польши украинским зерном речи не идет

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко, рассуждает так:

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"Я думаю, что блокада экспорта украинского продовольствия со стороны Польши – это вовсе не о зерне. Это скорее о парламентских выборах, которые в Польше намечены на октябрь. И действующей власти, которая, понятно, хочет остаться при власти, важно демонстрировать сильную позицию на внутренней арене. В том числе в ракурсе поддержки требований польских фермеров о не допуске украинского зерна".

На самом деле, отмечает эксперт, ни о каком затоплении Польши украинским зерном речи не идет. По его мнению, можно спокойно было договориться о каких-то квотах, о транзите – и решить вопрос полюбовно.

"Но тут главный фактор – именно внутриполитический. Желание правящей партии показать себя защитницей всех поляков, – подчеркивает Владимир Огрызко. – Так что решение стоит искать именно в политической плоскости. И при честном разговоре руководителей наших государств, премьеров, профильных министров можно найти компромисс, не поднимая всё на уровень международного скандала.

Перспектива для Украины – развитие экспорта зерна, минуя польскую территорию

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера считает действия польского правительства вполне логичными и оправданными. По крайней мере, с точки зрения местного товаропроизводителя.

"В мире существует такая практика. Все страны защищают своего производителя от влияния продукции, завозимой извне", – поясняет нардеп.

По его мнению, решить проблему снятия эмбарго на экспорт украинского зерна на польскую территорию вряд ли удастся.

"При этом не нужно забывать, что речь идет о запрете поставок именно на польскую территорию, а не транзита как такового. Так что перспектива для Украины – развитие экспорта зерна, минуя польскую территорию. Заключение договоров с потребителями вне Европы. Там, где наше зерно реально ждут", – констатирует Сергей Магера.

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