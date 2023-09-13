Польша продлит запрет на экспорт украинского зерна: что стоит за этим решением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Польша, которая приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября, намерена продлить запрет, несмотря на критику со стороны Украины и ЕС. В свою очередь Киев намерен обратиться в арбитраж ВТО, пытаясь разблокировать сухопутные перевозки зерна. Ставшее более чем актуальными на фоне морской блокады, усилившейся после выхода РФ из зернового соглашения, возвращаться куда она пока не собирается. Есть надежда, что зерновые разногласия между Украиной и Польшей вскоре обсудят лидеры стран Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".
Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко, рассуждает так:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
На самом деле, отмечает эксперт, ни о каком затоплении Польши украинским зерном речи не идет. По его мнению, можно спокойно было договориться о каких-то квотах, о транзите – и решить вопрос полюбовно.
Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера считает действия польского правительства вполне логичными и оправданными. По крайней мере, с точки зрения местного товаропроизводителя.
По его мнению, решить проблему снятия эмбарго на экспорт украинского зерна на польскую территорию вряд ли удастся.
Читайте также на портале "Комментарии" — в мире говорят о переговорах между Украиной и РФ: есть ли перспективы – от чего зависит их начало.
Обсуждения
Новости