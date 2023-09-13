Разногласия между Украиной и Польшей: у Дуды заявили о возможной встрече с Зеленским

В ближайшее время должна состояться встреча президентов Польши и Украины, которая может урегулировать кризис, возникший в отношениях двух дружественных стран после решения польского правительства продлить запрет на импорт украинского зерна. Глава канцелярии польского президента Павел Шрот подтвердил вероятность такой встречи. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в эфире "RMF FM".

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

При этом Павел Шрот отказался озвучивать детали относительно того, когда именно может состояться встреча двух лидеров, сославшись на то, что Владимир Зеленский сегодня возглавляет страну, которая в войне и никому не нужно подвергать его жизнь опасности, сообщая детали предстоящего места и времени переговоров.

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Шрот также высказал свою позицию относительно того, что он полностью поддерживает решение польского правительства о продлении запрета на импорт украинского зерна.

Глава кабинета Анджея Дуды отметил, что Варшава приняла такое решение, потому что, в первую очередь, преследует свои национальные интересы. Польше не нужно украинское зерно, ведь она обеспечена своим. В украинском зерне нуждаются лишь те страны, которые пострадали от российской агрессии против Украины и у них навались проблемы с продовольствием.

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