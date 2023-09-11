В мире говорят о переговорах между Украиной и РФ: есть ли перспективы – от чего зависит их начало

Госсекретарь США Энтони Блинкен, побывавший на прошлой неделе с неожиданным визитом в Киеве, заявил, что, если президент России Владимир Путин проявит интерес к реальным переговорам о мире, то украинцы якобы присоединятся. Но пока, дескать, такой заинтересованности у хозяина Кремля не просматривается. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковал представителей Запада, которые называют украинские наступательные операции медленными, а также призывают к переговорам с РФ вместо увеличения давления на нее – и помощи Украине. Сейчас в последнее время более активно качают тему переговоров (рассуждают о них), причем, и в Украине, и на Западе, и в РФ с ее явными и не очень явными соратниками? Когда переговоры могут стать реальны – и между кем и кем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

На данный момент перспективы переговоров просматриваются не раньше будущего года

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

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"Слова Блинкена некоторые наши издания не совсем верно перевели. И дали его цитату не в полном объеме. Ведь он, к примеру, уточнял, что все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но – он должен завершиться "на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины". Впрочем, он и сам высказался не совсем ясно относительно якобы готовности Украины начинать переговоры о мире – и нежелании Путина это делать. На самом деле, всё как раз наоборот".

Но Блинкен, продолжает эксперт, верно отметил, что такие переговоры сейчас маловероятны. О чем, кстати, заявлял и турецкий президент Эрдоган по итогам недавнего визита в РФ. Он признал, что не видит на горизонте начало переговоров. Потому что позиции сторон – диаметрально противоположны.

"Украина, – напоминает Максим Яли, – настаивает на полной деоккупации своих территорий, выводе всех российских войск. После чего Киев готов садиться за стол переговоров. И то – не с Путиным. Даже есть соответствующие законодательные ограничения, введенные СНБО в прошлом году. Путин же настаивает на том, чтобы захваченные территории (причем, захваченные даже не полностью) были признаны российскими. А потом, мол, можно и поговорить".

По мнению политолога, в этом году переговоры, несмотря на шумиху в западной прессе, ожидать точно не стоит.

Во-первых, поясняет он, наше контрнаступление продолжается. И, по оценкам Пентагона, мы имеем 40-50% шансов, что прорвемся на южном фронте хотя бы к Токмаку – до того, как погодные условия станут преградой для ведения активных боевых действий.

Во-вторых, продолжает Максим Яли, видим неготовность и украинского руководства, и всего украинского народа (как показывают различные соцопросы) к началу переговоров на условиях Кремля, с территориальными уступками с нашей стороны.

Без поддержки с воздуха, как продемонстрировало нынешнее контрнаступлении, ожидать серьезных результатов крайне сложно", – констатирует политолог. "Исходя из этого, на данный момент перспективы переговоров просматриваются не раньше будущего года. И то, в зависимости от успеха нового контрнаступления, к которому ВСУ активно готовятся. И в котором, надеемся, будут принимать участие уже и американские истребители F-16 с обученными украинскими экипажами

На условиях утраты Украиной части своих территорий и суверенитета переговоры точно не состоятся

Очень странным считает политический эксперт Светлана Кушнир то, что наши международные партнеры и многочисленные "миротворцы" не обратили внимание на почти год действующий Указ президента Украины №679/2022 от 30 сентября 2022 года, который Зеленский подписал после соответствующего решения СНБО. Фактически этим документом признана "невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным" (цитата).

"Итак, те же страны Западной коалиции "Рамштайн" (американцы, европейцы), те же страны Африки, которые посещали Киев и Москву с миротворческой миссией, та же Турция, которая часто заиграет с российским главой, даже Папа Римский – должны понимать главное (подчеркнуть им нужно это тремя красными линиями): пока у руля страны-агрессора будет стоять Владимир Путин, украинские власти не видят возможности диалога о прекращении войны. Те же Минские договоренности 2015 года, которые с началом широкомасштабного вторжения в феврале 2022-го утратили свою силу, никоим образом – ни разу! – не были выполнены российской стороной, – напоминает эксперт. – Почему же сейчас "ходоки-миротворцы" считают, что после проведения переговоров (и даже, допустим, подписания каких-либо соглашений) тот же Путин снова не нарушит их, не будет выполнять?!".

Светлана Кушнир акцентирует, что независимость – это единственная гарантия безопасности и развития украинского народа. И борьба за независимость в нашей новой истории идет уже десятый год, с 2014-го.

с невероятно уставшим, но стойким и мужественным народом Украинского государства? Третейским судьям напомню, что именно Украина громко заявила – международные институты, призванные не допустить войны, оказались импотентными. Именно Украина говорит о новой конфигурации глобальной безопасности, – подчеркивает эксперт. – Тот же Владимир Зеленский две недели назад, выступая на Крымской платформе, акцентировал, что мы имеем право и обязанность освободить все оккупированные территории. Чтобы вернуть возможность всем гражданам Украины чувствовать преимущества независимости, свободы, демократии и безопасности". "Украинцы приносят небывалые жертвы, противостоя российской агрессии, защищая свою страну, восстанавливая ее территориальную целостность и суверенитет. Но и защищая тем самым Европу, весь демократический мир. О чём блеют "примирители"?! Неужели не видят, что в ХХІ веке на территории Европы идет долгая и кровавая война? Или просто сейчас стало модным "мирить" военного преступника Путина (привет от Международного уголовного суда

Подлое покушение на украинскую независимость будет дорого стоить врагу. Путинская авантюра в Украине обречена на провал, уверена Светлана Кушнир.

четкие, понятные и абсолютно соответствующие международному праву. А именно – полное прекращение войны, вывод всех войск РФ с территории Украины, возобновление контроля за границей, смена власти в России, начало выплаты ущерба за причиненное зло. Только на таких условиях будет реальный, справедливый мирный договор, – уверена эксперт. – Но никогда – на условиях утраты Украиной части своих территорий и суверенитета. И, если россияне готовы к таким переговорам – пусть начинают готовить к ним почву". "Независимость Украины – это также гарантия свободы и безопасности стран Восточной Европы и постсоветского пространства. Давая отпор империи, Украина по сути борется "за нашу и вашу свободу". Предложения нашей страны по переговорам, аккумулированные в формуле мира

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