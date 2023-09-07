Что подтвердил визит Блинкена в Украину – какие темы остались за кулисами

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Визит Блинкена в Украину. Фото: из открытых источников

Визит Блинкена подтвердил усиление военной помощи Украине со стороны США

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что визит Блинкена подтвердил три кейса, которые связаны с Украиной.

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именно по причине срыва попытки США договориться с РФ (возможно, даже без участия Украины, либо с участием, но — неофициальным). И общая военная поддержка Украины со стороны Запада в целом и США в частности, резко усилилась". "Несмотря на то, что в США разгоняется избирательная кампания (а президентские выборы там в ноябре 2024-го) со всеми вытекающими, похоже, поддержка Украины там нарастает. У меня есть ощущение, что была попытка американцев устроить кулуарные договоренности с россиянами, которая провалилась. Произошло это около месяца назад, когда вопрос с поставками нам самолетов, обучением пилотов – "завис". Обещания были, но очень неконкретные. Да-да-да, но как-нибудь – потом. А затем словного переключило – и обучение пилотов пошло, и самолеты нам обещают примерно к концу года. Похоже, самолетный вопрос сдвинулся с мертвой точки

Очевидно также, продолжает эксперт, что есть давление Белого дома на украинские власти в стиле – ну, давайте вы будете хотя бы более убедительно делать вид, что боретесь с коррупцией.

За день до его прибытия скандальный министр обороны Резников был отправлен в отставку. А непосредственно в день приезда Блинкена – у нас появился новый, надеемся, менее скандальный или не скандальный вовсе глава Минобороны – Умеров Который тут же пообещал искоренить коррупцию в МО", – отмечает Андрей Еременко. "Понятное дело, что тотальной борьбы с коррупцией во время войны мы выдать не можем, потому что у нас страна попросту остановиться, если сейчас коррупцию взять – и отключить (да и невозможно это). Но хотя бы в рамках приличия будьте – давали нам понять. В Киеве, похоже, услышали. Незадолго до приезда Блинкена произошел арест Коломойского

По его мнению, еще один блок, характеризующий сейчас украино-американские отношения, это очевидная подготовка Украины к выборам. К которым нас явно подталкивают партнеры. Война-войной, а демократия – по расписанию.

"Скорее всего, Банковая пообещала эти выборы в 2024-м провести. Не факт, что проведет (съезжать с темы у нас умеют – и даже уже начали). Но – пообещала. И, возможно, Блинкену сейчас эти обещания подтвердили", – считает эксперт.

Он резюмирует: визит Блинкена подтвердил усиление военной помощи Украине со стороны США после, вероятно, проваленных кулуарных переговоров между Вашингтоном и Москвой; кейс показательного усиления борьбы с коррупцией; давление на Киев с целью проведения в Украине в течение примерно года демократических выборов.

За кулисами остался вопрос коррупции в Украине, который нуждается в срочном разрешении

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Безусловно, этот визит визуально демонстрирует поддержку Украины со стороны США. И приезд госсекретаря (третьего человека в иерархии после президента и вице-президента) – явная политическая поддержка".

Заявления же Блинкена о хороших перспективах нашего контрнаступления, о выделении помощи в миллиард долларов – это не только для нас, но и с прицелом на то, чтобы власти демократов легче было получить от Конгресса одобрение выделения более крупной помощи для Украины (речь о десятках миллиардах долларов), считает эксперт.

Это, акцентирует он, – то, что на поверхности. Но есть и то, что не столь очевидно.

смена министра обороны, возвращение декларирования чиновников (хоть и с резонансными правками ), визит руководителей украинских антикоррупционных органов в США, их встреча с советником президента по вопросам нацбезопасости – Салливаном. Последнее вообще дает основания полагать, что коррупция в Украине угрожает уже нацбезопасости Америки", – отмечает Виталий Бала. "С моей точки зрения, визит Блинкена, который оказался достаточно неожиданным, свидетельствует о том, что не всё для украинской власти складывается хорошо. Чтобы знать наши военные нужды – визит главы внешнеполитического ведомства США не нужен. Военное руководство Украины и Штатов постоянно находятся на связи. И что в США, что на Западе в целом отлично знают, что нам необходимо в военном плане. Это точно не функционал главы Госдепа. И мне кажется, за кулисами остался вопрос коррупции в Украине, который нуждается в срочном разрешении. Не случайно в последнее время мы видели достаточно много визуальных действий в данном направлении: задержания Коломойского

Так что, резюмирует он, непубличная часть визита могла крутиться именно вокруг именно этих – коррупционных – проблем.

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