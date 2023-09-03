В чем главная интрига «дела Коломойского» – что уже настораживает

Шевченковский райсуд Киева избрал вечером 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Ранее, в этот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. О чем говорит "дело Коломойского", каковые его перспективы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

Если сейчас Коломойскому не просто вручили очередные подозрения, не просто избрали меру пресечения, а будут пытаться довести дело до суда – это станет серьезным шагом

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что вручение Коломойскому подозрения и его заключение в СИЗО (хоть и с возможность выйти под залог в более чем полмиллиарда гривен) – это, действительно, резонансное событие. Но есть существенный нюанс.

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"Коломойский уже десятки лет занимается не чистым бизнесом, скандалов с ним было огромное количество. Но ни одна украинская власть не сумела поставить его в законодательные рамки. По той же истории с "Татнефтью" можно писать отдельную книгу, – акцентирует эксперт. – И, если сейчас Коломойскому не просто вручили очередные подозрения, не просто избрали меру пресечения, а будут пытаться довести дело до суда – это станет серьезным шагом. Немало контрагентов очень бы хотели, чтобы Коломойский получил реальный срок. Потому что его долговые обязательства перед украинским и иностранным бизнесом – колоссальные".

Другое дело, продолжает Валерий Клочок, – почему происходит всё именно сейчас. И тут он разделяет позицию многих отечественных экспертов, журналистов, политиков – очень уж "удобно" всё совпало как с проходящим визитом в США (где открыты дела против Коломойского) руководителей украинских антикорупционных органов, так и с готовящимся визитом туда президента Зеленского – на Генассамблею ООН (пройдет с 18 по 20 сентября в Нью-Йорке). Не исключено, что Коломойский к тому времени выйдет под залог. Но следственные действия будут продолжаться, отмечает эксперт.

Не секрет, что Коломойский способствовал, чтобы Зеленский стал президентом, что проекты "Вечерний Квартал", а потом и "Слуга народа" постоянно присутствовали на его каналах. И теперь тот, восхождению кого на политический олимп способствовал Коломойский, может способствовать его посадки. Почти по заветам Ли Куан Ю (сингапурский государственный деятель, первый премьер-министр Республики Сингапур, один из создателей сингапурского "экономического чуда"), который советовал правителю, который реально хочет бороться с коррупцией, посадите трех своих друзей (зная – за что именно, как знают и они). Для Зеленского это стало бы мощным толчком его гипотетической избирательной кампании, которая может состояться уже в будущем году, даже до окончания войны", – поясняет Валерий Клочок. "Похоже, Запад в целом и США в частности, действительно, давят на украинские власти, чтобы те предпринимали определенные действия по отношению к Коломойскому, к которому есть множество вопросов в разных странах. Понятно, что с таким кейсом визит Зеленского в Штаты будет выглядеть более привлекательным со всех сторон. Не стоит исключать, что активизация следственных действий против Коломойского имеет отношение и к выборам в Украине, которые рано или поздно состояться – и о которых в последнее время говорят всё громче

Впрочем, отмечает он, историю с Коломойским будут использовать по-разному. Уже сегодня можно констатировать, что порохоботы все лавры отдают Западу, который додавил Зеленского, да еще и строят конспирологические теории о том, почему за дело НАБУ вдруг взялись БЭБ и СБУ.

Но главный вопрос, по словам эксперта, остается в подвешенном состоянии – дойдет ли дело до суда, будет ли оглашен приговор с реальным сроком?

Скорее всего, именно в Апелляционном суде поставят точку в этой истории

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"По уголовным делам, которые возбудили против Коломойского представители СБУ и БЭБ (предъявив соответствующие подозрения по ним), возникает много вопросов. А ситуация с избранием меры пресечения и вовсе напоминает плохо срежиссированную комедию. Если разобрать все обстоятельства этой истории, что-то явно не сходится".

Не секрет, продолжает эксперт, что недавно Коломойский посетил НАБУ, где ему якобы готовы были что-то предъявить. Как я понимаю, те же подозрения, которые сейчас предъявили БЭБ и СБУ. Не связано ли это с тем, чтобы дело рассматривало не НАБУ?

Вызывает вопросы и предъявление подозрения именно в субботу. Почему было не сделать это в пятницу, или не подождать понедельника?

Еще одна непонятная ситуация – как гражданину какой страны Коломойскому предъявляли подозрения?

Настораживает и молчание разного рода украинских изданий и общественных организаций, финансируемых из-за рубежа (теми же США). Равно как то, почему не привлекаются к ответственности другие лица, которые точно принимали участие в схемах по выведению средств, включая руководство и акционеров Приватбанка". "По видео, которое было из зала заседаний, я личного этого не понял, – признался Ростислав Кравец. – Еще одно удивительное обстоятельство – это непосредственное автораспределение дела в суде. Несмотря на то, что в Шевченковском райсуде много сотрудников, автораспределение, судя по сайту, было ориентировано на одного судью

По мнению эксперта, следует также обратить внимание, что есть немало решений Европейского суда по правам человека касательно необоснованности действий органов досудебного следствия и суда, которые в качестве залога избирают сумму убытков, якобы нанесенных тем или иным лицом государству. А это противоречит защите прав и основополагающих свобод человека.

"Коломойский от комментариев отказался. Его защита заявила, что вносить залог не будут. Сейчас адвокаты пытаются подать апелляцию. Скорее всего, именно в Апелляционном суде поставят точку в этой истории, – считает Ростислав Кравец. – Он либо признает подозрение обоснованным и поддержит меру пресечения – или нет".

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