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В чем главная интрига «дела Коломойского» – что уже настораживает

Коломойский уже десятки лет занимается нечистым бизнесом, скандалов с ним было огромное количество, но ни одна украинская власть не сумела поставить его в законодательные рамки

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей
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Шевченковский райсуд Киева избрал вечером 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривенРанее, в этот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путемО чем говорит "дело Коломойского", каковые его перспективы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В чем главная интрига «дела Коломойского» – что уже настораживает

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

Если сейчас Коломойскому не просто вручили очередные подозрения, не просто избрали меру пресечения, а будут пытаться довести дело до суда – это станет серьезным шагом

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что вручение Коломойскому подозрения и его заключение в СИЗО (хоть и с возможность выйти под залог в более чем полмиллиарда гривен) – это, действительно, резонансное событие. Но есть существенный нюанс.


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"Коломойский уже десятки лет занимается не чистым бизнесом, скандалов с ним было огромное количество. Но ни одна украинская власть не сумела поставить его в законодательные рамки. По той же истории с "Татнефтью" можно писать отдельную книгу, – акцентирует эксперт. – И, если сейчас Коломойскому не просто вручили очередные подозрения, не просто избрали меру пресечения, а будут пытаться довести дело до суда – это станет серьезным шагом. Немало контрагентов очень бы хотели, чтобы Коломойский получил реальный срок. Потому что его долговые обязательства перед украинским и иностранным бизнесом – колоссальные".

Другое дело, продолжает Валерий Клочок, – почему происходит всё именно сейчас. И тут он разделяет позицию многих отечественных экспертов, журналистов, политиков – очень уж "удобно" всё совпало как с проходящим визитом в США (где открыты дела против Коломойского) руководителей украинских антикорупционных органов, так и с готовящимся визитом туда президента Зеленского – на Генассамблею ООН (пройдет с 18 по 20 сентября в Нью-Йорке). Не исключено, что Коломойский к тому времени выйдет под залог. Но следственные действия будут продолжаться, отмечает эксперт.

"Похоже, Запад в целом и США в частности, действительно, давят на украинские власти, чтобы те предпринимали определенные действия по отношению к Коломойскому, к которому есть множество вопросов в разных странах. Понятно, что с таким кейсом визит Зеленского в Штаты будет выглядеть более привлекательным со всех сторон. Не стоит исключать, что активизация следственных действий против Коломойского имеет отношение и к выборам в Украине, которые рано или поздно состояться – и о которых в последнее время говорят всё громчеНе секрет, что Коломойский способствовал, чтобы Зеленский стал президентом, что проекты "Вечерний Квартал", а потом и "Слуга народа" постоянно присутствовали на его каналах. И теперь тот, восхождению кого на политический олимп способствовал Коломойский, может способствовать его посадки. Почти по заветам Ли Куан Ю (сингапурский государственный деятель, первый премьер-министр Республики Сингапур, один из создателей сингапурского "экономического чуда"), который советовал правителю, который реально хочет бороться с коррупцией, посадите трех своих друзей (зная – за что именно, как знают и они). Для Зеленского это стало бы мощным толчком его гипотетической избирательной кампании, которая может состояться уже в будущем году, даже до окончания войны", – поясняет Валерий Клочок.

Впрочем, отмечает он, историю с Коломойским будут использовать по-разному. Уже сегодня можно констатировать, что порохоботы все лавры отдают Западу, который додавил Зеленского, да еще и строят конспирологические теории о том, почему за дело НАБУ вдруг взялись БЭБ и СБУ.

Но главный вопрос, по словам эксперта, остается в подвешенном состоянии – дойдет ли дело до суда, будет ли оглашен приговор с реальным сроком?

Скорее всего, именно в Апелляционном суде поставят точку в этой истории

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"По уголовным делам, которые возбудили против Коломойского представители СБУ и БЭБ (предъявив соответствующие подозрения по ним), возникает много вопросов. А ситуация с избранием меры пресечения и вовсе напоминает плохо срежиссированную комедию. Если разобрать все обстоятельства этой истории, что-то явно не сходится".

Не секрет, продолжает эксперт, что недавно Коломойский посетил НАБУ, где ему якобы готовы были что-то предъявить. Как я понимаю, те же подозрения, которые сейчас предъявили БЭБ и СБУ. Не связано ли это с тем, чтобы дело рассматривало не НАБУ?

Вызывает вопросы и предъявление подозрения именно в субботу. Почему было не сделать это в пятницу, или не подождать понедельника?

Еще одна непонятная ситуация – как гражданину какой страны Коломойскому предъявляли подозрения?

"По видео, которое было из зала заседаний, я личного этого не понял, – признался Ростислав Кравец. – Еще одно удивительное обстоятельство – это непосредственное автораспределение дела в суде. Несмотря на то, что в Шевченковском райсуде много сотрудников, автораспределение, судя по сайту, было ориентировано на одного судьюНастораживает и молчание разного рода украинских изданий и общественных организаций, финансируемых из-за рубежа (теми же США). Равно как то, почему не привлекаются к ответственности другие лица, которые точно принимали участие в схемах по выведению средств, включая руководство и акционеров Приватбанка".

По мнению эксперта, следует также обратить внимание, что есть немало решений Европейского суда по правам человека касательно необоснованности действий органов досудебного следствия и суда, которые в качестве залога избирают сумму убытков, якобы нанесенных тем или иным лицом государству. А это противоречит защите прав и основополагающих свобод человека.

"Коломойский от комментариев отказался. Его защита заявила, что вносить залог не будут. Сейчас адвокаты пытаются подать апелляцию. Скорее всего, именно в Апелляционном суде поставят точку в этой истории, – считает Ростислав Кравец. – Он либо признает подозрение обоснованным и поддержит меру пресечения – или нет".

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