О чем говорит кадровая рокировка в Минобороны – какие задачи стоят перед Умеровым

Проводив 5 сентября аплодисментами в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, нардепы 6 сентября поддержали (338 голосами) в качестве нового главы Минобороны – экс-главу Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. Какие ожидания от этой кадровой перестановки? Что следует сделать Умерову, чтобы укрепить Минобороны (МО) и в целом способность Украины дать более эффективный отпор российской агрессии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

В Офисе президента решили сделать рокировку – Резникова направить на другую хорошую должность, а на его место поставить другого человека – с хорошей репутацией

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

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"Надо понимать, что военными действиями руководит не МО, а ВСУ, Генштаб, главком Залужный. Потому замена министра не влияет на обороноспособность Украины в узком смысле (к примеру, на ход военных действий, планирование операций). В широком же, конечно, есть связь".

Эксперт напоминает, что у нас прошла реформа, разделившая функции вооруженных сил и МО. Последнее с тех пор занимается не военным управлением, а – бюджетным планированием военного сектора, госзакупками для военных (с чем возникли проблемы), политическим представительством военного сектора. И контролем – политическим и гражданским – за военными.

"Безусловно, у МО есть важная функция, которая влияет на обороноспособность. Это – переговоры с партнерами о передаче нам оружия, это закупки оружия и так далее. Однако здесь надо иметь в виду, что оружие давали не Резникову, а Украине. И договоренности о поставках оружия, в первую очередь, осуществляет президент. Именно он договаривается на высшем уровне с руководством тех или иных стран, структур и так далее. После чего данные договоренности реализуются по линии формата "Рамштайн". И это уже — работа министра обороны", – отмечает Владимир Фесенко.

По его мнению, главная задача, которая решалась путем замены министра обороны, заключалась в снятии напряжения – излишнего, в некотором роде скандального – вокруг МО.

"В первый раз эта проблема проявилась минувшей зимой во время печально известного "яичного скандала" (яйца по 17 грн). Второй раз – в августе, на фоне скандала с закупкой курток для военных. Причем, главные фигуранты скандалов уже понесли наказание. Кто-то – в тюрьме, по кому-то продолжаются следственные действия. Но косвенно всё это било непосредственно по Резникову. Так или иначе, он отвечал за ситуацию в МО в целом. Скорее всего, в Офисе президента решили сделать рокировку. Резникова направить на другую хорошую должность (ходят слухи — что послом в Великобританию), а на его место поставить другого человека — с хорошей репутацией. Тем самым сняв конфликтную проблему, которая более полугода создает излишнее напряжение вокруг МО. И назначение Умерова эту задачу решает, как минимум, на определенный период времени", – считает политолог.

Он акцентирует, что Умеров имеет очень хорошую репутацию. Он наладил работу ФГИ, где с бывшим руководителем были проблемы (и уголовное дело по коррупции продолжается).

"А Умеров проявил себя как государственный руководитель, вокруг которого нет скандалов. Это важно. Если ему удастся навести в МО такой же порядок, как он навел в ФГИ, то он свою задачу решит. Речь о наведении порядка в госзакупках, ликвидации нарушений, которые были, – уточняет Владимир Фесенко. – И, конечно, необходимо продолжать работу по обеспечению поставок вооружений в Украину (что достаточно успешно делал Резников), поддерживая, укрепляя и расширяя контакты с нашими международными партнерами".

Эксперт считает, что Умеров имеет необходимые качества. Он активно принимал участие в различных переговорных процессах. И в марте 2022-го, когда велись переговоры с РФ. И практически постоянно – на турецком направлении (в том числе в ракурсе зернового соглашения), имея прямой доступ к офису Эрдогана. И в недавних переговорах в Саудовской Аравии.

наверняка, встретится с нашим новым министром обороны". "По неофициальным данным, он также немало сделал для обеспечения поставок оружия в Украину из не западных стран. Так что переговорный опыт у него хороший, – констатирует Владимир Фесенко. – Плюс — имеется опыт работы в США. Он участвовал в общественных проектах, имеет контакты с американскими элитами. И госсекретарь Блинкен, который прибыл сейчас в Киев

Маркерами эффективности Умерова во главе МО станет ряд показателей

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отмечает, что у Резникова на посту министра было много ошибок, но и о достижениях забывать нельзя.

"Он привлек для укрепления нашей обороноспособности 100 млрд от партнеров, способствовал созданию формата "Рамштайн". С учетом того, что по законодательству он является, если простым языком – зам по тылу ВСУ, со своей задачей он более-менее справлялся. Но его погубили коррупционные скандалы вокруг МО, которые должны были решать заместители министра", – поясняет эксперт.

Среди основных недостатков теперь уже бывшего министра он называет:

- недостаточное влияние на своих замов (как следствие — недостаточное сопротивление коррупционным схемам);

- отсутствие работы с гражданским сообществом;

- не создал военную юстицию, которая, в том числе, оперативно и эффективно могла бы выявлять факты коррупции.

"Смена власти должна быть в любой демократической стране. Но во время войны это всегда сложный момент, – считает Олег Стариков. – Новый министр Умеров является хорошим переговорщиком. Имеет хорошие связи в США, Турции, Катаре, Саудовской Аравии. Это может помочь нам в решении вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством. Однако ему будет сложно, потому что он вряд ли понимает, что такое МО".

По мнению эксперта, маркерами эффективности Умерова во главе МО станут:

– назначение заместителей (их кандидатуры многое могут объяснить, надеемся, это будут профессионалы своего дела);

– выведение всех за штат, а потом – новый прием, замена всех, вплоть до начальников отделов (в том числе на близких ему людей), что будет говорить о том, что никакого положительного результата от такого министры мы, скорее всего, не получим.

"И, конечно, новый министр должен восстановить контакты, взаимодействие с гражданским сообществом. А конкретно – с общественным советом при Минобороны. Тот был создан еще в 2004 году, став первым на тот момент в Украине легитимным органом гражданского сообщества, который находится при МО (и предусмотрен, кстати, стандартами НАТО). То есть, Умеров должен начать восстанавливать демократический гражданский контроль над военной организацией. Речь, акцентирую, не об антикоррупционном совете при МО, созданном Резниковым. Коррупция, как видим, в итоге только увеличилась", – подчеркивает Олег Стариков.

Плюс – крайне важно, по его мнению, чтобы Умеров инициировал восстановление военной юстиции в Украине (военная полиция, военная прокуратура, военные суды).

"Если в течение, допустим, месяца, это будет сделано на законодательном уровне, можно будет считать, что новый министр выполнил 90% своих задач в данном статусе, – считает эксперт. – Обеспечение же ВСУ всем необходимым идет сейчас фактически по накатанной. И влезать туда особого смысла нет. Тут задачей нового министра станет скорее интенсификация создания новых совместных предприятий по линии ВПК с Турцией и другими партнерами".

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