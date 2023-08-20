Сколько истребителей F-16 нужно для Украины: на что рассчитывать в ближайшие годы

Для создания военно-воздушных сил нужно время, поэтому Западу следует ориентироваться на то, какая авиация потребуется Украине через 4-5 лет. Одобрение США для Дании и Нидерландов передать F-16 является началом, но нужно гораздо больше, считает военный аналитик Королевского оборонного колледжа Дании Андерс Нильсен.

Украине нужно около 300 истребителей F-16 - аналитик Андрес Нильсен

Датский эксперт считает, что информация о разрешении США для двух стран отправить F-16 являются хорошими новостями, однако, по его мнению, "многие люди путают общую картину и цель предоставления истребителей для Украины". С авиацией нужно принимать долгосрочные решения, а не те, которые могут помешать развитию ВВС Украины.

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Андерс Нильсен считает, что главной целью передачи западных самолетов является возобновление украинской военной авиации. Эксперт объясняет, что Украина постепенно переходит на стандарты НАТО, например, это касается снарядов. Раньше Украина использовала 152 мм, а теперь почти повсюду натовские 155 мм. Переход на стандарты НАТО ожидается всеми силами ВСУ. Это касается и Военно-воздушных сил Украины.

"Если украинские военные силы не перейдут на западную авиацию, то со временем у Украины не будет вообще авиации", — считает Нильсен и добавляет, что другого способа сохранить украинскую авиацию нет.

Военный эксперт указывает, что восстановление военно-воздушных сил – это огромное дело, требующее долгосрочных инвестиций. Основы для воздушных сил должны закладываться сейчас, чтобы они со временем увеличивались.

Украина сможет быстро использовать первые F-16 для некоторых целей, например, сбивать крылатые ракеты, атакующие украинские города. Таким образом, Украина улучшит ПВО. Однако гораздо сложнее использовать истребители на передовой, например, для поддержки украинских войск с воздуха. Это требует гораздо больше усилий. Со временем военно-воздушные силы будут расти и Украина постепенно получит преимущество над Россией.

Нильсен утверждает, что Украине для этого летнего наступления нужны больше артиллерийские боеприпасы, потому что они создают необходимый эффект уже сегодня, а F-16 – это отдаленная перспектива.

Нильсен объясняет, что по F-16 нужно думать так, какие мы ВВС хотим иметь в Украине через 4-5 лет. Какие ВВС должна иметь Украина после окончания войны? По его мнению, учитывая размеры, Украина должна иметь достаточно большие воздушные силы – 200-300 самолетов.

Военный эксперт прогнозирует, что по такому плану Украина в 2023 году не получит ни одного самолета. В 2024 у Украины будет 30 западных самолетов, в 2025 – 70, в 2026 – 150, а в 2027 – 250.

По словам Нильсена, авиапарк украинских боевых самолетов может состоять не только из американских F-16, но и других истребителей. Такая программа должна быть основополагающей для Украины от западных союзников.

"Умнее всего в этом то, что такая цель имеет смысл независимо от того, закончится война или нет. Это наращивает разумную численность украинских ВВС", — говорит Андерс Нильсен.

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