Так что там с ATACMS: о чем договорились Блинкен и Кулеба

Одной из ключевых тем, которую обсудили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве стало предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. На сегодняшний день вопрос открыт, но не решен. Как передает портал "Комментарии", подробности переговоров во время пресс-конференции озвучил Дмитрий Кулеба.

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Подробно проговорили сегодня вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS. Имели очень предметный разговор", – рассказал Кулеба.

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Министр намекнул, что переговоры еще далеки до своего завершения, вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет продолжает активно обсуждаться, но пока что позитивного решения нет.

По словам Дмитрия Кулебы, Киев продолжает рассчитывать, что те обсуждения, которые идут внутри Белого дома в конечном итоге приведут к позитивному результату для Украины и ракеты ATACMS таки появятся на вооружении ВСУ.

Стоит отметить, что тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров. Если сравнить их с мобильными системами HIMARS, которые уже активно используют ВСУ, то они приблизительно в четыре раза больше по дальности удара, чем ракеты HIMARS. Получив ATACMS Украина сможет активнее бить по тыловым районам оккупантов.

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