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В Украине возвратили электронное декларирование, но без важной правки: о чем это говорит

Итоговое решение Рады вызвало недовольство у партнеров, с которыми текст был согласован заранее

сегодня, 13:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Верховная Рада 5 сентября проголосовала за возвращение к электронному декларированию в целом. При этом была провалена важная правка о немедленном открытии реестров, на чем акцентировали представители Центра противодействия коррупциипризывая президента ветировать данный вариант закона. Руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосованияИ даже уверял, что чиновники, депутаты, могут добровольно открывать свои декларации для всеобщего обозренияНо ситуация явно неоднозначная. Почем ВР проголосовала именно такой вариант возврата к э-декларированию? Какова вероятность, что законопроект будет переголосован? Что вообще можно сказать о ситуации с декларированием в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Украине возвратили электронное декларирование, но без важной правки: о чем это говорит

Электронное декларирование. Фото: из открытых источников

Ситуацию могут оставить на какое-то время в подвешенном состоянии

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что ряд пунктов, которые нардепы поменяли (уточнив вопросы с тем, кто должен декларироваться из предприятий публичного права; нужно ли декларировать имущество, если ты уже в одном месте его указал и так далее) ничего принципиально не меняют в логике процесса. Но вот их решение, что реестр деклараций будет открыт для всеобщего доступа не ранее чем через год – может стать серьезным камнем преткновения, считает эксперт.


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"Вполне возможно, мы увидим вето президента именно из-за этого пункта. Потому что он явно не соответствует требованиям наших партнеров", – поясняет Олег Пендзин.

Впрочем, уточняет он, ситуацию могут оставить на какое-то время в подвешенном состоянии. Чтобы посмотреть на реакцию и украинского гражданского общества, и зарубежных партнеров.

"Как пример – ситуация с возвращением в этом году налоговой нагрузки довоенного уровняЭто было наше обязательство перед МВФ, хоть и идущее вразрез с обещаниями президента, когда вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения были введены определенные льготы для украинского бизнеса. И что в итоговом решении Рады изменили ситуацию с документальными проверками – вызвало недовольство у партнеров, с которыми текст был согласован заранее. И сейчас Кабмин срочно подготовил новый законопроект по поводу возврата проверокВ случае с декларациями, похоже, та же ситуация. Я так понимаю, что текст был согласован, но в последний момент появилась новация, которая, думаю, не устроит партнеров. И, скорее всего президент будет накладывать вето, а закон с его предложениями переголосуют", – прогнозирует эксперт.

Мы прекрасно понимаем, что масса чиновников в декларации не включают дальних родственников, на которых вешают активы

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поделился таким комментарием:

"Я не нашел в развитых странах примеров открытия деклараций чиновников на всеобщее обозрение. Как правило, информацию об их личных активах вскрывают. Но в Украине антикоррупционерам удалось пролоббировать норму, дающую возможность всем проверить, насколько доходы/расходы чиновников, публичных лиц, соответствуют действительности. По сути, это инструмент борьбы с коррупцией… Трудно сказать, почему не проголосовали за всеобщее открытие этих данных, учитывая, что такая практика была раньше. Наверняка, что-то скрывают".

В то же время, акцентирует эксперт, если мы строим правовое общество и хотим жить в равных условиях, ВСЕ граждане Украины должны участвовать в процессе декларирования доходов. Оно должно быть максимально простое, автоматизированное. И это снимет вопросы касательно происхождения средств у многих, уверен Анатолий Амелин.

"Мы прекрасно понимаем, – отмечает он, – что масса чиновников в декларации не включают дальних родственников, на которых вешают активы (недвижимость, яхты, авто, самолеты-вертолеты). И мы этого не видим. А когда декларации будут подавать все, у контролирующих органов возникнут логичные вопросы типа – откуда у бабушки с пенсией 3 тыс грн появилась новая яхта. И это будет лучшим инструментом борьбы с коррупцией".

Но на данный момент, продолжает эксперт, граждане не готовы к тотальному декларированию. Во-первых, потому что это вызывает определенные сложности (нужно выделить время, заполнить декларацию, не все это умеют, не все хотят, не все готовы нести ответственность). Во-вторых, как показывают опросы, не менее 40% зарплат в Украине платятся в конверте.

"Учитывая это, я бы вопрос электронного декларирования и открытия данных сводил к следующему: мы должны жить в максимально равных, открытых условиях, получая честные доходы, демонстрируя их. Но чтобы это произошло, необходима налоговая реформа – 10-10-10, которую Институт будущего презентовал в 2021 году. Тогда будет невыгодно оптимизировать налоги, – поясняет Анатолий Амелин. – Кроме того, необходимо принятие решений, что за старые "хвосты" (за то, что не было задекларировано ранее) никто "догонять" не будет. Условно – с 2024 года заключается соответствующий общественный договор. После чего все сдают декларации, показывают свои активы. Но публичными должны быть только декларации чиновников. Прочих граждан это не касается, доступ к их декларациям должны иметь только представители соответствующих антикоррупционных органов".

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Источник: https://comments.ua/
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