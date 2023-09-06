В Украине возвратили электронное декларирование, но без важной правки: о чем это говорит

Верховная Рада 5 сентября проголосовала за возвращение к электронному декларированию в целом. При этом была провалена важная правка о немедленном открытии реестров, на чем акцентировали представители Центра противодействия коррупции, призывая президента ветировать данный вариант закона. Руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования. И даже уверял, что чиновники, депутаты, могут добровольно открывать свои декларации для всеобщего обозрения. Но ситуация явно неоднозначная. Почем ВР проголосовала именно такой вариант возврата к э-декларированию? Какова вероятность, что законопроект будет переголосован? Что вообще можно сказать о ситуации с декларированием в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Электронное декларирование. Фото: из открытых источников

Ситуацию могут оставить на какое-то время в подвешенном состоянии

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что ряд пунктов, которые нардепы поменяли (уточнив вопросы с тем, кто должен декларироваться из предприятий публичного права; нужно ли декларировать имущество, если ты уже в одном месте его указал и так далее) ничего принципиально не меняют в логике процесса. Но вот их решение, что реестр деклараций будет открыт для всеобщего доступа не ранее чем через год – может стать серьезным камнем преткновения, считает эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Вполне возможно, мы увидим вето президента именно из-за этого пункта. Потому что он явно не соответствует требованиям наших партнеров", – поясняет Олег Пендзин.

Впрочем, уточняет он, ситуацию могут оставить на какое-то время в подвешенном состоянии. Чтобы посмотреть на реакцию и украинского гражданского общества, и зарубежных партнеров.

Это было наше обязательство перед МВФ, хоть и идущее вразрез с обещаниями президента, когда вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения были введены определенные льготы для украинского бизнеса. И что в итоговом решении Рады изменили ситуацию с документальными проверками – вызвало недовольство у партнеров, с которыми текст был согласован заранее. И сейчас Кабмин срочно подготовил новый законопроект по поводу возврата проверок В случае с декларациями, похоже, та же ситуация. Я так понимаю, что текст был согласован, но в последний момент появилась новация, которая, думаю, не устроит партнеров. И, скорее всего президент будет накладывать вето, а закон с его предложениями переголосуют", – прогнозирует эксперт. "Как пример – ситуация с возвращением в этом году налоговой нагрузки довоенного уровня

Мы прекрасно понимаем, что масса чиновников в декларации не включают дальних родственников, на которых вешают активы

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин поделился таким комментарием:

"Я не нашел в развитых странах примеров открытия деклараций чиновников на всеобщее обозрение. Как правило, информацию об их личных активах вскрывают. Но в Украине антикоррупционерам удалось пролоббировать норму, дающую возможность всем проверить, насколько доходы/расходы чиновников, публичных лиц, соответствуют действительности. По сути, это инструмент борьбы с коррупцией… Трудно сказать, почему не проголосовали за всеобщее открытие этих данных, учитывая, что такая практика была раньше. Наверняка, что-то скрывают".

В то же время, акцентирует эксперт, если мы строим правовое общество и хотим жить в равных условиях, ВСЕ граждане Украины должны участвовать в процессе декларирования доходов. Оно должно быть максимально простое, автоматизированное. И это снимет вопросы касательно происхождения средств у многих, уверен Анатолий Амелин.

"Мы прекрасно понимаем, – отмечает он, – что масса чиновников в декларации не включают дальних родственников, на которых вешают активы (недвижимость, яхты, авто, самолеты-вертолеты). И мы этого не видим. А когда декларации будут подавать все, у контролирующих органов возникнут логичные вопросы типа – откуда у бабушки с пенсией 3 тыс грн появилась новая яхта. И это будет лучшим инструментом борьбы с коррупцией".

Но на данный момент, продолжает эксперт, граждане не готовы к тотальному декларированию. Во-первых, потому что это вызывает определенные сложности (нужно выделить время, заполнить декларацию, не все это умеют, не все хотят, не все готовы нести ответственность). Во-вторых, как показывают опросы, не менее 40% зарплат в Украине платятся в конверте.

"Учитывая это, я бы вопрос электронного декларирования и открытия данных сводил к следующему: мы должны жить в максимально равных, открытых условиях, получая честные доходы, демонстрируя их. Но чтобы это произошло, необходима налоговая реформа – 10-10-10, которую Институт будущего презентовал в 2021 году. Тогда будет невыгодно оптимизировать налоги, – поясняет Анатолий Амелин. – Кроме того, необходимо принятие решений, что за старые "хвосты" (за то, что не было задекларировано ранее) никто "догонять" не будет. Условно – с 2024 года заключается соответствующий общественный договор. После чего все сдают декларации, показывают свои активы. Но публичными должны быть только декларации чиновников. Прочих граждан это не касается, доступ к их декларациям должны иметь только представители соответствующих антикоррупционных органов".

Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от визита Блинкена в Киев – что будет обсуждаться.



