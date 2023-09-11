F-16 могут появиться в Украине даже раньше, чем весной: появились новы подробности

В Украине делают осторожные предположения, что украинские пилоты начнут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 даже не весной, как предполагалось ранее, а уже этой зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Газета отмечает, что ряд украинских и западных источников владеют информацией о том, что, как минимум несколько истребителей смогут начать оборонять Украину уже в феврале 2024-го года.

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По данным источников "WSJ", главная проблема, почему процесс подготовки украинских пилотов может затянуться во времени – это языковой барьер. При отличном знании английского языка пилоты могут пройти курсы за 5 месяцев. На сегодняшний день таких пилотов, которые отлично владеют английским языком меньше 10 человек в первой группе, которая уже начала обучение. Эти 10 человек вскоре прибудут на авиабазу Нацгвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 самолета. В то же время десятки украинских летчиков начнут проходить языковые курсы на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес уже раскритиковал чиновников на Западе за "чрезмерную озабоченность" вопросом уровня владения английским языком украинских пилотов.

"Им (пилотам – ред.) нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", — сказал военный.

Также издание "Комментарии" сообщало — США одобрили передачу F-16 Украине сразу от двух стран: почему это важно.

Ранее "Комментарии" писали — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.