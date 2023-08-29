Какие ожидания от сентября – о чем говорят заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Осенью нас будут подталкивать к переговорам

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассуждает так:

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"Думаю, президент имел в виду и очередное заседание в формате "Рамштайн", которое пройдет в сентябре, а также дополнительные пакеты помощи, включая первые самолеты, которые должные поступить от партнеров (правда, не в сентябре, а до конца года)".

По словам эксперта, многие ошибочно приняли летнее затишье политического сезона в мире за ослабление внимания к Украине. На самом деле – это не так, уверяет он.

"В США и Европе лето – традиционное время каникул, в том числе политических. При этом, даже в августе мы увидели мощное решение трех стран (Нидерланды, Дания, Норвегия) по самолетам для Украины. Постоянные заявления о поддержке нашего государства", – отмечает Борис Тизенгаузен.

При этом, продолжает он, нет сомнения, что сентябрь, равно как и осень в целом, будут непростыми для нас с точки зрения дипломатии. И об этом министр иностранных дел Кулеба уже говорил, напоминает эксперт.

"Глава МИД Украины предупреждал, что нас будут подталкивать к переговорам. И через западную прессу уже вбрасываются разные варианты. Пока как бы для обсуждения, но прежде всего – с целью проверить реакцию общества, – поясняет Борис Тизенгаузен. – В США некоторые кандидаты в президенты от республиканцев ведут откровенно пророссийскую политику. Так что нас, действительно, ожидает сложная осень. Но нам не привыкать. И если уж мы выдерживаем военное давление со стороны откровенных врагов, уверен, выдержим и политическое со стороны наших союзников, часть которых в процессе выборов готовы играть на теме российско-украинской войны в пользу страны-агрессора".

При помощи стран НАТО во главе с США, мы сможем вести войну против РФ даже длительное время

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко признался:

"Хочется верить, что сентябрь будет победным. И, что мы сможем достичь более существенных побед на фронте".

Что касается военно-финансовой помощи, она продолжится, уверен эксперт. Он напоминает, что недавно ЕС выделил нам транш – очередные 1,5 млрд. А США периодически обновляют пакеты военной помощи.

"И будут дальше давать, – уверен эксперт. – Конечно, хотелось бы, чтобы нам быстрее дали самолеты. Но там существуют технические аспекты, которые не позволяют всё сделать так быстро, как нам бы хотелось".

Если говорить о гарантиях безопасности – на данный момент видно, что руководство Украины готово превратить их в такие, как получил Израиль, считает Александр Охрименко. Эта страна находится в войне практически постоянно. Но за счет помощи извне – имеет необходимые ресурсы для противостояния более ресурсному противнику.

"При помощи стран НАТО во главе с США, мы сможем вести войну против РФ даже длительное время, – поясняет эксперт. – И, похоже, соответствующие гарантии безопасности мы точно получим. Но не факт, что в сентябре или вообще осенью. Возможно – весной будущего года. Пока идут переговоры, дискуссии, торги… Следует также понять, что война некоторых политиков устраивает, в отличие от населения".

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