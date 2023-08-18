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США одобрили передачу F-16 Украине сразу от двух стран: почему это важно

По информации Reuters, США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как только украинские пилоты закончат курс обучения на западных истребителях F-16, самолеты из Дании и Нидерландов могут быть отправлены в Украину. Соединенные Штаты дали свое согласие на отправку истребителей F-16 в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США одобрили передачу F-16 Украине сразу от двух стран: почему это важно

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале говорится, Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.


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Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — говорится в письме Блинкена двум официальным лицам.

"Очень важно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", — отметил Блинкен.

Позиция США очень важна, потому как история с поставками западных истребителей Украине, а также с обучением украинских пилотов на самолетах F-16 не перестает удивлять. Якобы украинские пилоты уже скоро должны начать обучение на истребителях F-16. При этом для передачи Украине самолетов необходимо отдельное решение, которого на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. И вот теперь после сигнала с Вашингтона может быть процесс пойдет намного быстрее.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-approves-sending-f-16s-ukraine-denmark-netherlands-2023-08-17/
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