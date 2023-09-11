Блинкен заявил, что украинцы готовы сесть за стол переговоров, но есть нюанс

Госсекретарь США Энтони Блинкен, используя образные формулировки, заявил, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку "для танго нужны двое". Но, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABCnews", цитируя заявление Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась", – высказался госсекретарь США.

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Отметим, в начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен совершил рабочий визит в Украину, в ходе которого прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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