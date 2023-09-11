logo

BTC/USD

26000.58

ETH/USD

1592.21

LTC/USD

60.18

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Блинкен заявил, что украинцы готовы сесть за стол переговоров, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Блинкен заявил, что украинцы готовы сесть за стол переговоров, но есть нюанс

Энтони Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией

11 сентября 2023, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Госсекретарь США Энтони Блинкен, используя образные формулировки, заявил, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку "для танго нужны двое". Но, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ABCnews", цитируя заявление Энтони Блинкена.

Блинкен заявил, что украинцы готовы сесть за стол переговоров, но есть нюанс

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, что украинцы будут первыми, кто присоединится, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась", – высказался госсекретарь США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, в начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен совершил рабочий визит в Украину, в ходе которого прокомментировал украинское контрнаступление, пообещал нам постоянную и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Шел разговор о дальнобойных ракетах ATACMS, но пока прогресса, похоже, нет. Зато анонсирован очередной пакет помощи на более 1 миллиарда долларов, куда, среди прочего, впервые войдут деньги, конфискованные у российских олигархов. Какие выводы касательно этого визита можно сделать, исходя из общедоступной информации? Что могло остаться за кулисами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" - Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/Politics/blinken-pledges-aid-after-morocco-earthquake-defends-g20/story?id=103056073
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!