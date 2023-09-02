Как реагировать Украине на призывы начать переговоры – на что надеется Путин

Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Государства, которые действительно хотят мира в Украине и стремятся стать частью послевоенной глобальной архитектуры безопасности, приобщатся к выполнению формулы мира

Политический консультант Сергей Быков поясняет:

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"Каждое государство, которое считает себя субъектом и осознает свои национальные интересы, будет использовать любые способы, чтобы нарастить свое геополитическое влияние и реализовать национальные интересы за счет других стран. В том числе – враждующих. Предложение так называемых "мирных инициатив" – один из классических способов наращивания геополитического влияния. Если ты предлагаешь и к тебе прислушиваешься – это значит, что ты увеличиваешь влияние. Если игнорируют – не наращиваешь влияние. Этот принцип известен еще со времен Итальянских войн XV-XVI веков".

Только те государства, продолжает эксперт, чьи территории охвачены войной, имеют справедливое право строить мирные инициативы и мирные планы. В случае российско-украинской войны, подчеркивает он, это право имеет только Украина, поскольку именно на нашей территории идет война и именно наши вооруженные силы сражаются с оккупантами.

Ее поддержала ООН, Европейский Союз и ведущие страны мира. Примечательно, что во время голосования резолюции ООН по формуле мира Владимира Зеленского, Президент Украины поддержал 141 страну со всех континентов Это – весомый результат", – подчеркивает Сергей Быков. "Президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, состоящую из четких 10 пунктов

Он уверен, что государства, которые действительно хотят мира в Украине и стремятся стать частью послевоенной глобальной архитектуры безопасности, приобщатся к выполнению формулы мира (выбрав для себя, к примеру, отдельные пункты).

Такого рода межгосударственное обсуждение позволяет обеспечить справедливость (Украина определяет пункты и пути реализации формулы мира) и возможность другим государствам приобщиться к настоящим мирным инициативам", – констатирует Сергей Быков. "В Офисе президента сообщали, что 30 августа состоялась уже седьмая встреча с дипломатами иностранных государств, изъявивших желание приобщиться к внедрению формулы мира Владимира Зеленского. По поручению главы государства, эту встречу проводил руководитель ОП Андрей Ермак

Путин считает, что у него открывается возможность додавить Запад

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отмечает, что это далеко не первая и точно не последняя попытка РФ запустить информационную кампанию в стиле – надо договариваться, все хотят мира и так далее.

И абсолютно прав Зеленский, утверждая, что это показало слабость самого Путина. Обещал гарантии безопасности, а потом — убил. И верно на этом акцентирует Кулеба как на демонстрации недоговороспсобности Путина", – считает эксперт. "Все предыдущие попытки Кремля продвигать подобные инициативы, в том числе через лояльных к стране-агрессору политиков из разных государств, провалились. Сейчас же кампания по поводу "заморозки" войны – это явная демонстрация слабости РФ, лично Путина. Всё, действительно, коррелируется с уничтожением Пригожина

По его мнению, наша задача сейчас заключается в том, чтобы консолидировать максимальное количество стран вокруг формулы мира Украины.

Эту концепцию мы станем продвигать и дальше", – отмечает Игорь Петренко. "В середине сентября пройдет заседание Генассамблеи ООН. И мы будем пытаться увеличить там количество государств (в том числе за счет Глобального Юга) в поддержке главного нашего тезиса — территориальная целостность и суверенитет Украины — залог стойкого, реального мира. И никак иначе. На этом делались акценты 5-6 августа на встрече в Джидде ( Саудовская Аравия ).

Уже просматривается, продолжает он, трансформация подхода ряда стран к российско-украинской войне. Учитывая, что война затягивается, это осложняет жизнь многим. И Путин считает, что это открывает ему возможность додавить тот же Запад. Мол, зачем вам тратить ресурсы, поддерживая Украину, давайте уже о чём-то договоримся.

"Мы же, в свою очередь, должны снова и снова объяснять партнерам, что поступаться украинскими территориями – это не решение. Что любая заморозка – отложенная еще более агрессивная война. Что любые уступки Россия воспринимает как слабость. К тому же – как можно договариваться с недоговороспособным Путиным, который, к тому же, объявлен в международный розыск как военный преступник? Однако Путин надеется на политические процессы в других странах. Что выборы в США (до которых, правда, более года), в ряде европейских стран ослабят поддержку ими Украины", – поясняет эксперт.

Он уверен, что нам важно показывать консолидацию Запада — с четкой позицией, что мир возможен лишь при деоккупации всех украинских территорий, наказания военных преступников, улучшения системы глобальной безопасности (в том числе в энергетической, экологической, ядерной сфере).

"Также мы бьем на то, что внутри самой РФ идет разброд и шатание. Что есть сомнения в способности Путина контролировать ситуацию даже там, – подчеркивает Игорь Петренко. – Да, в западных СМИ выходят разные явно пророссийские публикации, есть отдельные заявления политиков и чиновников в ключе кремлевских меседежй. Это подтверждает, что РФ долгое время тратила время на пропаганду за рубежом, на коррумпирование части тамошних элит, аналитиков, общественных организаций, журналистов. И сейчас пытается выжать из этого всё, что можно. Но ничего не получится. По факту же даже медленное, но неустанное наступление ВСУ демонстрирует слабость страны-агрессора. И чем больше у нас будет успехов на фронте, тем меньше возможностей у Кремля диктовать какие-то условия. Осень, без сомнения, станет непростой порой, нам придется снова и сова отбивать информационные атаки "миротворцев". Но важно продемонстрировать, что это – не мейнстрим, а маргинальные мысли".

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