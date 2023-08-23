У Зеленского прокомментировали смерть Пригожина

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Константин Куликов
В офисе президента Украины не спешат с подробными заявлениями, ссылаясь на "туман войны". Тем не менее, назвали главного заказчика гибели главаря вагнеровцев и его свиты. Об этом сообщают "Комментарии".
Михаил Подоляк
По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Путин не забыл и не простил Пригожину "обнуление" своего авторитета в июне 2023 года и только ждал момента, чтобы отомстить.
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"Очевидно также, что Пригожин подписал себе специальный смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии" Лукашенко и столь же абсурдное "честное слово" Путина, — пишет Подоляк. — Демонстративное устранение Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если это не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ".
Тем временем, Росавиация огласила список пассажиров самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), разбившегося в Тверской области. Среди погибших главари ЧВК — Пригожин и Уткин, и другие вагнеровцы:
Propustin Sergey;
Makaryan Evgeniy;
Totmin Aleksandr;
Chekalov Valeriy;
Utkin Dmitriy;
Matuseev Nikolay;
Prigozhin Evgeniy.
Кроме того, погибли члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
Тем временем, ЧВК "Вагнер" готовит заявление.
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