У Зеленского прокомментировали смерть Пригожина

В офисе президента Украины не спешат с подробными заявлениями, ссылаясь на "туман войны". Тем не менее, назвали главного заказчика гибели главаря вагнеровцев и его свиты. Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Подоляк

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Путин не забыл и не простил Пригожину "обнуление" своего авторитета в июне 2023 года и только ждал момента, чтобы отомстить.

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"Очевидно также, что Пригожин подписал себе специальный смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии" Лукашенко и столь же абсурдное "честное слово" Путина, — пишет Подоляк. — Демонстративное устранение Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если это не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ".

Тем временем, Росавиация огласила список пассажиров самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), разбившегося в Тверской области. Среди погибших главари ЧВК — Пригожин и Уткин, и другие вагнеровцы:

Propustin Sergey;

Makaryan Evgeniy;

Totmin Aleksandr;

Chekalov Valeriy;

Utkin Dmitriy;

Matuseev Nikolay;

Prigozhin Evgeniy.

Кроме того, погибли члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

Тем временем, ЧВК "Вагнер" готовит заявление.

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