Оксен Лисовый рассказал, сколько педагогов убила Россия

В результате удара дрона "Шахед" в Ромнах Сумской области разрушена школа и погибли четверо ее сотрудников. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на министра образования Оксена Лисового.

Наслідок влучання російського дрону в школу. Фото - ДСНС

"Поисково-спасательная операция в Ромнах завершена. Четверо работников учреждения, к сожалению, погибли. Директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь, — написал министр образования Оксен Лисовой на своей странице в Фейсбуке. — Трагедия и общее горе для всего образовательного сообщества. Искренние соболезнования родным и близким. Еще четыре человека, которые в момент прилета проходили мимо школы, получили ранения. Укрытие в заведении уцелело и выдержало. Школа уничтожена".



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Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, во время тревоги люди не спустились в безопасное место.

"Наш враг коварен. Уничтожать мирные города и терроризировать гражданское население — варварская традиция российских оккупантов. Именно поэтому важно соблюдать правила безопасности: раздается сигнал тревоги — направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких", — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Вооруженные силы РФ атаковали в ночь на 23 августа Украину 20 дронами, 11 из которых удалось сбить. В частности, 9 дронов были сбиты в Одесской области, две – в Запорожской.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали из района Приморско-Ахтарска (Россия) и Чауда (оккупированный Крым).

Между тем, Зеленский рассказал об усилении мобилизации в Украине: что известно.

Сербия присоединилась к Крымской платформе.

А Зеленский сделал заявление о возможной отставке Резникова.

