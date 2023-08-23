В России подтвердили смерть Пригожина, ЧВК "Вагнер" готовит заявление

В России официально подтвердили смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Такое сообщение было сделано по государственному телеканалу Россия 24. Об этом сообщают "Комментарии".

Евгений Пригожин

Как сообщают телеграмм-каналы, близкие к погибшему, еще при жизни Пригожин и его окружение утвердило алгоритм действий, в случае его гибели. Что предусматривает этот алгоритм, пока неизвестно.

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Якобы сейчас проводится "совет командиров ЧВК", на котором будут приняты решения по итогам подтвердившейся информации о гибели Евгения Пригожина и его замов в результате крушения бизнес-джета с номером RA-02795 в Тверской области. Также будет опубликовано видеообращение, где командиры ЧВК "Вагнер" выступят с групповым заявлением.

По данным российских СМИ и телеграмм-каналов, тела Пригожина и Уткина уже обнаружены и опознаны.

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает СК РФ. Отметим, что данная формулировка отвергает обе версии крушения, которые сперва были выдвинуты — бомба на борту или поражение ракетами ПВО РФ.

Напомним, что длительное время ЧВК "Вагнер" использовалась Россией для скрытого милитарного воздействия за рубежом — вагнеровцы воевали за интересы путинской России в Сирии, Центральноафриканской республике и Украине. Начиная с 2014 года, как сейчас уже известно, они принимали участие в войне против Украины, на Донбассе. С момента широкомасштабного вторжения в Украину вагнеровцы, среди которых были тысячи завербованных заключенных, принимали активное участие в боях. Наиболее известным кровавым эпизодом их деятельности является битва за Бахмут, где, по словам Пригожина, они потеряли 20 тысяч убитыми.

23-24 июня Пригожин поднял мятеж, который сам назвал "маршем справедливости" — захватил Ростов-на-Дону и затем остановился в 200 километрах от Москвы. Якобы, при посредничестве президента Белоруси Александра Лукашенко после этого ему дали возможность со своими бойцами уйти в Белорусь, а затем и в Африку. Откуда он снимал свое, вероятно, последнее видео.

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