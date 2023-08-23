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В России разбился самолет Пригожина

В Тверской области РФ рухнул частный самолет, который западные СМИ приписывают Пригожину

сегодня, 20:16
Автор:
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Константин Куликов
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В Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом сообщают "Комментарии". Он вылетел из Москвы и направлялся на запад. В самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин, заявляют в Росавиации.

В России разбился самолет Пригожина

Евгений Пригожин

На кадрах, которые публикуют в Сети, можно видеть обломки авиасудна, упавшего в Бологовском районе Тверской области. На них видно, что почти все части самолета разлетелись в разные стороны. Предположительно, все, кто был на борту, погибли. 


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По данных других СМИ, потерпевший крушение самолет — один из бортов Пригожина. Обычно он летал на другом самолете, с номером RA-02878. 

Как сообщили в МЧС РФ, при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек. 

Напомним, что длительное время ЧВК "Вагнер" использовалась Россией для скрытого милитарного воздействия за рубежом — вагнеровцы воевали за интересы путинской России в Сирии, Центральноафриканской республике и Украине. Начиная с 2014 года, как сейчас уже известно, они принимали участие в войне против Украины, на Донбассе. С момента широкомасштабного вторжения в Украину вагнеровцы, среди которых были тысячи завербованных заключенных, принимали активное участие в боях. Наиболее известным кровавым эпизодом их деятельности является битва за Бахмут, где, по словам Пригожина, они потеряли 20 тысяч убитыми.

23-24 июня Пригожин поднял мятеж, который сам назвал "маршем справедливости" — захватил Ростов-на-Дону  и затем остановился в 200 километрах от Москвы. Якобы, при посредничестве президента Белоруси Александра Лукашенко после этого ему дали возможность со своими бойцами уйти в Белорусь, а затем и в Африку. Откуда он снимал свое, вероятно, последнее видео.

Тем временем, Зеленский сделал заявление о возможной отставке Резникова.

Президент рассказал об усилении мобилизации в Украине.

А Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина.



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