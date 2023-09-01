Почему эта осень может быть самой сложной в истории независимой Украины: мнения экспертов

Украина, аккуратно развивающая контрнаступление, вступила в очередную военную осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиям и опасениями от нее в ракурсе российско-украинской войны.

Осень 2023 для Украины. Фото из открытых источников

Эта осень во многом будет осенью воспоминаний

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда называет осень 2023 года временем воспоминаний о будущем.

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"Нас будут раз за разом охватывать воспоминания о событиях годичной давности. Об успешном украинском контрнаступлении на Харьковщине, об освобождении Херсона – единственного облцентра, который россиянам удалось захватить после широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мы будем вспоминать обстрелы критической инфраструктуры осенне-зимнего периода. И, скорее всего, нечто подобное нам придется пережить снова. Россия будет вновь и вновь пытаться сломить украинскую волю к сопротивлению. Уверен, что своего она не добьется", – подчеркивает эксперт.

Нас ожидает, продолжает он, дипломатическая борьба за интенсификацию поставок западной военной техники. И, скорее всего, в ближайшее время мы получим новые танки, а к концу года – и первые истребители F-16.

Эта тема больше обсуждается представителями Запада, чем украинским политическим истеблишментом. Но некоторые политики уже активизировались. Тогда как нам сейчас важно сосредоточиться на победе над врагом. Политические же моменты – второстепенны", – уверен Евгений Магда. "Будут и моменты поиска путей к выборам

Изменить философию поддержки Украины, исповедуемую Западом, будет крайне сложно

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан предполагает, что осень-2023 может стать самой сложной для Украины за всю ее новейшую историю с момента восстановления независимости в 1991 году.

Во-первых, аргументирует он, с каждой неделей раздается все больше голосов с призывами к Украине фактически смириться с нынешним положением дел на земле и пойти на вариант прекращения огня, напоминающий приднестровский-грузинский сценарий.

"К инициаторам таких сценариев из так называемого Глобального Юга присоединились некоторые представители западного политического бомонда. Потенциальные кандидаты на выборах в США – Кеннеди и Рамасвами, одиозный Трамп. Из Венгрии соответствующие месседжи то и дело шлет не менее одиозный Орбан. Следовательно, украинской дипломатии следует задействовать все имеющиеся ресурсы с тем, чтобы не допустить появления "снежного вала" подобных призывов со всех сторон", – отмечает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, с окончанием сухого летнего периода и началом дождливого осеннего – осложнятся наступательные действия ВСУ. Следовательно, желательно завершить контрнаступательные операции каким-то логичным результатам, чтобы не вызвать шквал пессимистических настроений в столицах наших западных партнеров.

"И здесь наше военно-политическое руководство оказывается в состоянии цейтнота. Того оружия, которое мы начали производить и регулярно получаем от партнеров, явно недостаточно для повторения успехов, подобных прошлогодним харьковским и/или херсонским контрнаступлениям. В то же время, как на Западе, так и в Украине наблюдаются завышенные ожидания от летних контрнаступлений ВСУ. Удовлетворить ожидания украинского общества и наших партнеров будет очень сложно", – подчеркивает Вадим Трюхан.

В-третьих, акцентирует он, одним из сложнейших вызовов для украинского военно-политического руководства и дипломатии является несовпадение философии военно-политической поддержки Запада – с той, которую желаем мы.

"Наши партнеры то и дело повторяют на всех уровнях, что будут помогать Украине сколько, сколько нужно. А нам нужно, чтобы они помогали Украине не только выстоять и сохраниться как независимое суверенное государство, – уверен эксперт. – Необходимо, чтобы союзники работали вместе с нами на достижение цели по капитуляции российской террористической армии, по обеспечению полной и безвозвратной победы Украины над так называемой российской федерацией, которая начала вооруженную агрессию против нас еще в 2014 году и пошла на широкомасштабное вторжение в феврале 2022 года".

Изменить философию поддержки Украины, исповедуемую Западом, будет крайне сложно, отмечает Вадим Трюхан. Хотя и не невозможно.

"А еще осенью обретет актуальность недопущение разрушения критической инфраструктуры Украины (в первую очередь – энергетической), защита логистики экспорта агропродукции, противодействие рашистским массированным ракетно-дроновым атакам по всей территории Украины и тому подобное", – предупреждает эксперт.

Он уверен – при сохранении единства общества и власти, при умелой работе с партнерами – все насущные задачи на осенний период Украина выполнит. Однако для этого придется приложить сверхусилия, подчеркивает Вадим Трюхан.

"Всем и каждому, наконец, пора понять, что наш враг не собирается останавливаться, и от цели уничтожить всю (!) Украину он отказываться пока не готов", – констатирует экс-дипломат.

Нас ждет крайне сложный отопительный сезон с вероятными блэкаутами по 8-10 часов в разных частях Украины

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

И он, думаю, будет крайне тяжелым для Украины. Во весь осенне-зимний период. По ряду причин". "Военная осень-2023 – это не только военный, но и энергетический фронт

Во-первых, поясняет эксперт, имеем разрушение в прошлый отопительный сезон российскими ракетами большого количества генераций электроэнергии, систем передачи, трансформаторов. Много оборудование вышло из строя. Технически замена тех же больших трансформаторов — длительный и затратный процесс. Мы не успеваем восстановить всё.

Во-вторых, продолжает Олег Попенко, к сожалению, приходится констатировать неготовность наших государственных органов власти к грядущему отопительному сезону.

"Скандал на Центрэнерго, увольнение директора, членов правление, катастрофическая нехватка угля. Плюс ко всему – в Центрэнерго отказались предоставлять отчет Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) касаемо состояния оборудования генерации. У нас есть острые проблемы с запасами газа. Да, обещают закачать 14 млрд кубометров. Но обещать – не значит сделать. А в отсутствии необходимых запасов угля мы будем сжигать дорогой газ в больших количествах. Остается лишь надеется, что грядущая зима окажется столь же теплой, как прошлая. Но если хотя бы неделю продержится температура минус 15-20, потребление газа и угля возрастет в два раза. И у нас физически может не хватить запасов", – предупреждает эксперт.

В-третьих, отмечает он, имеем неготовность многоквартирных домов, тех же ЖЭКов к будущим испытаниям. Сказывается катастрофическая нехватка средств.

"В условиях неплатежей со стороны населения – коммунальным предприятиям приходится отдавать огромные средства за электроэнергию монополистам", – поясняет Олег Попенко.

В-четвертых, за две последние недели августа мы восемь дней вынуждены были брать электроэнергию у стран ЕС. Крайне тревожный звоночек, по словам эксперта.

Так что, констатирует он, нас ждет крайне сложный отопительный сезон с вероятными блэкаутами по 8-10 часов в разных частях Украины.

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