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Кравцев Сергей
Наступление Вооруженных сил Украины достигло переломной точки. Для развития успеха Киеву нужны не бесплатные оценки и советы по продвижению, а оружие и боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей авторской колонке для WSJ написал президент Йорктаунского института, бывший офицер военного флота и функционер Пентагона Сет Кропси.
ВСУ. Фото из открытых источников
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Кропси подчеркнул, что профессиональный анализ усилий Украины является дефицитным из-за недостатка опыта. Американские и российские военные прекратили тщательный анализ боевых действий еще после распада СССР, поскольку "им не хватало опытных противников, с которыми можно было бы сравнить себя".
Он добавил, что попытка прорыва без манипуляции российскими силами была бы катастрофической, "независимо от того, сколько призывов Запада требовали удара в американском стиле".
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