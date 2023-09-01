Боевую мощь Украины могли бы стереть за считанные дни: СМИ узнали важный нюанс в войне

Наступление Вооруженных сил Украины достигло переломной точки. Для развития успеха Киеву нужны не бесплатные оценки и советы по продвижению, а оружие и боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей авторской колонке для WSJ написал президент Йорктаунского института, бывший офицер военного флота и функционер Пентагона Сет Кропси.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Наступление Украины достигло переломной точки. Военные линии России разорвутся, если дать достаточно времени. Но для этого требуется большая военная поддержка со стороны США. Если Киев хочет добиться успеха, Вашингтон должен поставлять ему важное оружие и боеприпасы, а не бесплатные военные оценки", – говорится в материале.

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Кропси подчеркнул, что профессиональный анализ усилий Украины является дефицитным из-за недостатка опыта. Американские и российские военные прекратили тщательный анализ боевых действий еще после распада СССР, поскольку "им не хватало опытных противников, с которыми можно было бы сравнить себя".

"Текущее мнение среди американских военачальников, что украинцы должны сосредоточиться на одном решающем городе в Запорожской области, так же является ерундой, учитывая, что враг имеет мощные линии обороны и мобильные резервы, и ни одна сторона не может получить контроль в воздухе", – отметил экс-офицер военного флота.

Он добавил, что попытка прорыва без манипуляции российскими силами была бы катастрофической, "независимо от того, сколько призывов Запада требовали удара в американском стиле".

"Если бы Украина прислушалась к советам американцев через Washington Post и New York Times, она бы насадила полдюжины бригад на мощную российскую оборону, позволила бы России сосредоточить собственные резервы, и ее боевая мощь была бы стерта за несколько дней", – констатировал Сет Кропси.

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