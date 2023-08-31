Как будет действовать Украина осенью – к чему готовиться украинцам

В огне войны и набирающем силу контрнаступлении на позиции оккупационных войск Украина прощается с летом и стоит на пороге осени. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиями от осени-2023 в ракурсе российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Осенью в той же канве, с не меньшей интенсивностью будет действовать Зеленский в отношении наших западных партнеров

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что осенью в той же канве, с не меньшей интенсивностью будет действовать президент Зеленский в отношении наших западных партнеров. И это – верная линия поведения, уверен эксперт.

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"В открытую всё говорится, как есть. И те, кто хотел уйти в туман общих формулировок без конкретики, кто пытался нас поддерживать словами, а не делами – лишаются такой возможности. Когда всё выплескивается на всеобщее обозрения, в публичную плоскость (и наши пожелания, и обещания партнеров, и последующие срывы этих обещаний, и наши обоснованные претензии), это не позволяет западным политикам уйти просто в болтологию", – поясняет Андрей Сенченко.

К сожалению, констатирует он, от такой политики открытости есть и вынужденный отрицательный эффект. Многое, о чём стоило бы промолчать (в том числе касательно поставок вооружений), чтобы не дать РФ подготовиться к ответным мерам, становится общедоступным.

"При этом, – продолжает эксперт, – следует, наконец, уяснить, что каждая страна живет своими национальными интересами. И никогда не будет жить нашими. Другое дело, что, когда Украина напоминает всему демократическому миру (и не только ему) об общечеловеческих ценностях, которые тот же Запад всегда публично декларировал, это загоняет наших партнеров в определенную колею. Вынуждая доказывать приверженность этим самым ценностями увеличением поддержки Украины".

Соответственно, акцентирует Андрей Сенченко, то, что наша власть публично формулирует свои стратегии, мысли, переговорные позиции – это обращение не столько к западным политикам, сколько к гражданам этих стран, которым их политики много-красочно рассказывали об общечеловеческих ценностях. Это ставит уже самих политиков в неудобное положение, отмечает эксперт. Вынуждая действовать более активно – и позитивно для нас.

Вне зависимости успехов украинской армии, рф грядущими осенью и зимой продолжит использовать методы террора и воевать с мирным населением в тылу

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

россия не прекратит свое существование, Украина не успеет деоккупировать 100% собственных территорий. А значит, с полной уверенностью, можно прогнозировать, что, вне зависимости успехов украинской армии, рф грядущими осенью и зимой продолжит использовать методы террора и воевать с мирным населением в тылу таким образом пробуя вызвать панику и массовое недовольство у население военно-политическим руководством страны". "Война не закончится в этом году

Это тонкое место, в которое обязательно будет бить враг, предупреждает эксперт. По его словам, общая усталость населения от войны помноженная на новые ракетные обстрелы, новые веерные отключения и, возможно, блэкауты – всё это рядовым гражданам будет и так сложно вынести. А вражеская пропаганда, безусловно, станет активно работать с этой группой эмоций.

"Поэтому, вне зависимости от успехов на фронте, жители тыловых городов должны подготовиться к повторению прошлых осени-зимы. Причин рассчитывать, что в этот раз этот период пройдет легче, по моему мнению, нет", – констатирует Денис Гороховский.

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