Как будет действовать Украина осенью – к чему готовиться украинцам

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Кравцев Сергей
В огне войны и набирающем силу контрнаступлении на позиции оккупационных войск Украина прощается с летом и стоит на пороге осени. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиями от осени-2023 в ракурсе российско-украинской войны.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что осенью в той же канве, с не меньшей интенсивностью будет действовать президент Зеленский в отношении наших западных партнеров. И это – верная линия поведения, уверен эксперт.
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К сожалению, констатирует он, от такой политики открытости есть и вынужденный отрицательный эффект. Многое, о чём стоило бы промолчать (в том числе касательно поставок вооружений), чтобы не дать РФ подготовиться к ответным мерам, становится общедоступным.
Соответственно, акцентирует Андрей Сенченко, то, что наша власть публично формулирует свои стратегии, мысли, переговорные позиции – это обращение не столько к западным политикам, сколько к гражданам этих стран, которым их политики много-красочно рассказывали об общечеловеческих ценностях. Это ставит уже самих политиков в неудобное положение, отмечает эксперт. Вынуждая действовать более активно – и позитивно для нас.
Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
Это тонкое место, в которое обязательно будет бить враг, предупреждает эксперт. По его словам, общая усталость населения от войны помноженная на новые ракетные обстрелы, новые веерные отключения и, возможно, блэкауты – всё это рядовым гражданам будет и так сложно вынести. А вражеская пропаганда, безусловно, станет активно работать с этой группой эмоций.
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