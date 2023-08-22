Резников намекнул – война в Украине может быть продолжительной

Война России против Украины может быть продолжительной, ведь у нас сильный и коварный враг. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", — заявил Резников.

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По его словам, украинские защитники уже доказали, что "у нас другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим".

Министр отметил, Украина противостоит сильному врагу. Именно поэтому нужно понимать, что война будет продолжительной, ведь впереди нас ждет изнуряющий марафон. Украинскому народу нужно быть готовым к тому, что впереди будут еще болезненные потери.

Глава Минобороны отметил важность того, что союзники поддержали Украину оружием, без чего украинцы не сумели бы выстоять и дать отпор врагу.

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", — подчеркнул глава Минобороны.

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