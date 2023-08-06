Как нужно подготовиться к зиме, чтобы не остаться без света и тепла – главные риски

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, россияне могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в зимнее время года, атакуя объекты энергетической системы. В Кабмине отмечают важность децентрализации, мобильности генерации. Какие важные шаги для защиты нашей энергосистемы, с учетом вызовов прошлого осенне-зимнего периода, уже сделаны? Что еще следует предпринять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подготовка к отопительному сезону. Фото: из открытых источников

Нам важно запастись топливом, газом, углем, мазутом, без должного запаса будет крайне сложно диверсифицировать риски

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассуждает так:

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"Безусловно, враг будет пытаться оставить нас без света и тепла. Энергетический фронт для россиян так же важен, как собственно военный. Мы убедились в этом во время сложнейшего прохождения прошлого отопительного сезона. Попытки полностью уничтожить нашу энергосистему не прекратятся до окончания войны. И расслабляться тут ни в коем случае нельзя".

По мнению эксперта, когда Кабмин говорит о важности энергетической децентрализации, это правильно. Но возможно в долгосрочной перспективе.

"В краткосрочной же у нас, к сожалению, нет другого вывода как работать с тем, что есть. Теплогенерация, гидрогенерация, атомная генерация, ветровая и солнечная, где она существует. Нам важно запастись топливом. Газом, углем, мазутом. Без должного запаса будет крайне сложно диверсифицировать риски (работать на мазуте и газе, к примеру, при недостаче угля). Я бы рекомендовала Кабмину и Нафтогазу закупить дополнительные объемы газа на внешних рынках (пока он не такой дорогой) и закачивать в наши хранилища. Закупив его сегодня и, допустим, не использовав некие объемы, их можно потом продать с выгодой всё на те же внешние рынки, когда цены поднимутся. А внутри страны газ, конечно, должен продаваться населению по фиксированной цене", – подчеркивает Виктория Гриб.

Кроме того, продолжает она, важно соответствующим образом подготовить теплогенерацию, которая в основном была мишенью для вражеских ударов.

"Начни россияне стрелять по АЭС, мировое сообщество, наконец-то, жестко бы ответило. Ведь атомная угроза есть атомная угроза. Потому они не рискнули, – поясняет нардеп. – Но то, что россияне захватили Запорожскую АЭС, уже серьезно ограничило нас в использовании такого вида энергетики. Это крупнейшая (шесть блоков) АЭС не только в Украине, но и в Европе".

Теперь нам необходимо сосредоточиться на ремонтной компании блоков на остальных атомных станциях, отмечает эксперт. Если мы этого не сделаем, акцентирует она, до отопительного сезона, будет дефицит электроэнергии.

"По тепловой генерации, которая пострадала больше всех (около 70% повреждений) важно помочь производителям восстановиться. Для ремонтов нужна ликвидность — деньги. И тут были бы весьма уместны льготные кредиты. Правительство говорит о них около трех месяцев, но пока соответствующая программа не работает. Я считаю, что доступ к кредитам 5-7-9% представителям тепловой генерации нужно предоставить в ближайшие недели-дни. Чтобы те могли качественно вложиться в ремонтную кампанию, закупку необходимого оборудования. Если в прошлом году мы обходились своими резервами, то на сегодня они практически исчерпаны. А нам крайне необходимо иметь резервное оборудование, чтобы переподключаться в случае обстрелов. Резервное оборудование изготавливается долго. Трансформатор – от полугода до года, в зависимости от его сложности. Их надо закупать уже сейчас, а денег на это нет", – отмечает нардеп.

В профильном комитете ВР, уверяет она, постоянно мониторят ситуацию. Буквально вчера рассматривали вопросы подготовки теплогенерации.

"В том же угольном секторе необходимо вкладывать средства в закладку новых лав, есть проблемы с выплатой зарплаты, – рассказывает Виктория Гриб. – Также важно, чтобы на шахтах, как и во всем энергетическом секторе, была "бронь". Когда прерывается работа, потому что военкому останавливают автобусы, везущие шахтеров на смену, это абсолютно неправильно. Эти вопросы необходимо решать. К сожалению, есть некоторые перегибы на местах… Я благодарна всем нашим зарубежным партнерам, которые помогают Украине. Закупают энергооборудование. Но это лишь небольшая часть от необходимого. Тем важнее нам отработать соответствующие механизм внутри собственной страны. Доноры не должны платить налоги — и это нам следует понимать, освобождая на законодательном уровне от всякого рода платежей соответствующую помощь".

Основной задачей является соблюдение графиков ремонтов, поврежденных объектов и создание резерва энергооборудования на случай новых повреждений

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поделился таким комментарием:

"Массированные атаки РФ на протяжении прошлого отопительного сезона подтвердили выводы американских военных о невозможности полного разрушения энергетической системы любой державы при наличии у нее внешней поддержки извне. Однако 15 ракетных и 18 дроновых атак произвели к более 250 попаданиям в объекты энергетической инфраструктуры Украины. И двумя основными заданиями межсезонья было восстановление поврежденных объектов, а также обеспечение децентрализации нашей энергосистемы".

Сейчас, по словам эксперта, восстановлено более 60% поврежденных объектов. Ремонтные работы продолжаются.

"Основной задачей на данный момент является соблюдение графиков ремонтов и создание резерва энергооборудования на случай новых повреждений. В этом Украине помогает, как минимум, 20 государств, – подчеркивает Геннадий Рябцев. – Не менее важным является обеспечение энергетической самодостаточности как можно большего числа населенных пунктов, территориальных громад, отдельных домохозяйств".

Эксперт акцентирует, что итоги региональных форумов по этому вопросу свидетельствуют – большое количество органов местного самоуправления проявляют лидерство в решении этой проблемы.

"А тем, кто до сих пор надеется на центральные органы власти или на указания из Киева, следует понять, что чем более самодостаточным является потребитель, тем меньше вероятности усложнений во время очередного отопительного сезона. Дополнительным залогом его нормального прохождения является ощутимое усиление наших средств противовоздушной обороны. И обеспечение физической защиты ряда уязвимых энергообъектов", – констатирует Геннадий Рябцев.

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