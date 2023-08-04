Россия снова попытается атаковать энергосистему: в ГУР сделали заявление

Российские оккупационные войска могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в зимнее время года. Но Украина уже сейчас активно готовится ко всем возможным сценариям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Civilmedia" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы избавить украинцев от света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции", — заявил Скибицкий.

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Он отметил, пока массированных ударов энергетической инфраструктуры со стороны страны-агрессора нет, но есть активная разведка. Враг пытается вычислить места, где сосредоточены объекты энергетической системы. Украина готовится к возможным атакам россиян, предпринимая все возможные меры.

По словам представителя ГУР, украинской разведке хорошо известны все планы врага. Несмотря на то, что сейчас лето, украинцы уже готовятся к зиме. Кроме этого, не стоит забывать, что украинские контрнаступление продолжается и набирает обороты. Поэтому скоро станет ясно в каком состоянии будут готовы к зиме Украина и Россия.

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