Действительно ли отопительный сезон 2023-24 будет сложнее предыдущего – что важно учесть

Август, который обещает быть неимоверно жарким, станет еще и наиболее сложным для энергосистемы Украины из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Об этом сообщает Укрэнерго. На фоне угроз дальнейшего применения россиянами ракет против украинской энергосистемы, продолжается активная подготовка к новому отопительному сезону в условиях военного времени. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков уверяет, что Украина почти восстановила предприятия тепловой генерации, разрушенные предыдущими ракетными обстрелами. По его словам, учитывая, что новый отопительный сезон может быть еще сложнее, чем предыдущий, разработаны четкие планы действий для его подготовки. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего, а также – какие мероприятия еще следует провести, чтобы максимально эффективно подготовиться к грядущей зиме.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Стоит всем надеяться на собственные возможности, закупать генераторы и пауэрбанки

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает так:

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"Нет сомнений, что агрессор продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру грядущими осенью и зимой. Основными целями опять будут крупные ТЭС/ТЭЦ и подстанции Укрэнерго. Поэтому основная задача – максимально децентрализовать выработку электрической энергии, обеспечить объекты критической инфраструктуры местными источниками энергии, которые не будут зависеть от центральных электростанций и сетей передачи".

В этом году, отмечает эксперт, было закуплено большое количество генераторов – и нужно продолжать закупку такого оборудования.

К сожалению, продолжает Сергей Макогон, особо нет информации о создании новой распределенной газовой генерации, о которой так активно говорило Минэнергетики весной.

"Даже ту турбину, которую передали американцы, Энергоатом еще не подключил к сети. А о других проектах вообще ничего не слышно. Поэтому стоит всем надеяться на собственные возможности, закупать генераторы и пауэрбанки", – констатирует эксперт.

Отопительный сезон 2023-24 пройдет лучше, перебои с подачей тепла и электрики будут, скорее всего, минимальными

Экономический эксперт Даниил Монин не считает, что следующий отопительный сезон будет сложнее предыдущего.

"Ракетная защита объектов сейчас намного лучше. И как показал последний массированный ракетный удар, почти всё сбивается", – отмечает эксперт.

Кроме того, в связи с отсутствием миллионов наших граждан в Украине (согласно официальным данным, за границей находится более 6 млн), многие частные дома не будут отапливаться, как и электричество не будет тратиться, подчеркивает Даниил Монин.

"Учитывая вышесказанное, думаю, что отопительный сезон 2023-24 пройдет лучше, – поясняет он. – Перебои с подачей тепла и электрики будут, скорее всего, минимальными".

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