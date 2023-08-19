Ракетный удар по Чернигову: заявление Министерства обороны Украины

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Константин Куликов
В ответ на ракетный удар армии РФ по Чернигову, в результате которого погибли семь гражданских лиц и почти 140 ранены, МОУ сделало короткое заявление в своем телеграмм-канале. Об этом сообщают "Комментарии".
Заявление украинского министерства обороны
"Жерна нашей мести мелют медленно... Но неуклонно...", — сказано в лаконичном заявлении.
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"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 работников полиции. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — заявил по завершению поисковой операции министр МВД Игорь Клименко.
Российский теракт прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", — написал глава государства.
Накануне удара в театре была анонсирована выставка дронов, на которую приглашали всех желающих. Ее проведение анонсировали в социальных сетях.
Между тем, Медведев призвал "уничтожить украинское государство полностью". На фоне недавних предложений союзника РФ Лукашенко о якобы исходящих от России мирных переговорах Дмитрий Медведев заявляет о намерении "полного демонтажа украинского государства".
В СБУ рассказали, как "втемную" использовали российских контрабандистов. СБУ раскрыла детали взрыва Крымского моста осенью 2022 года.
А в РФ умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма. Игорь Ясулович играл в "Бриллиантовой руке" и "Двенадцати стульях".
Обсуждения
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Ігор
19 августа 2023, 21:48
Саме тому що жорна повільні це і відбувається. Один випадок помсти на 10 злочинів. Враження таке що Зе ніби очікував, бо матеріалу для відосиків не вистачало. Це ж треба було додуматись виставку дронів анонсувати і в центрі міста проводити. Ще і релігійним фанатикам дозволили натовпом збиратись гроші попам нести. Ані фанатики ані попи не підуть на обмеження добровільно. В них разум мовчить, їх треба обмежувати примусово.