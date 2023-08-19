Ракетный удар по Чернигову: заявление Министерства обороны Украины

В ответ на ракетный удар армии РФ по Чернигову, в результате которого погибли семь гражданских лиц и почти 140 ранены, МОУ сделало короткое заявление в своем телеграмм-канале. Об этом сообщают "Комментарии".

Заявление украинского министерства обороны

"Жерна нашей мести мелют медленно... Но неуклонно...", — сказано в лаконичном заявлении.

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"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. 7 погибших. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 работников полиции. Искренние соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами", — заявил по завершению поисковой операции министр МВД Игорь Клименко.

Российский теракт прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", — написал глава государства.

Накануне удара в театре была анонсирована выставка дронов, на которую приглашали всех желающих. Ее проведение анонсировали в социальных сетях.

Между тем, Медведев призвал "уничтожить украинское государство полностью". На фоне недавних предложений союзника РФ Лукашенко о якобы исходящих от России мирных переговорах Дмитрий Медведев заявляет о намерении "полного демонтажа украинского государства".

В СБУ рассказали, как "втемную" использовали российских контрабандистов. СБУ раскрыла детали взрыва Крымского моста осенью 2022 года.

А в РФ умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма. Игорь Ясулович играл в "Бриллиантовой руке" и "Двенадцати стульях".